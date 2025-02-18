Shakira habría discutido con Piqué antes de ser hospitalizada: esta sería la razón

Video Hospitalizan a Shakira en Perú: así llegó horas antes a Lima ¿ya se le veía mal?

Shakira habría tenido una fuerte discusión con Gerard Piqué antes de ser hospitalizada de emergencia en Perú.

Según reportes del paparazzo Jordi Martin, la cantante no la habría pasado nada bien días antes de su llegada a Lima por un tema que involucraría a sus hijos Milan y Sasha.

PUBLICIDAD

“Shakira ha estado unos días muy nerviosa, no la ha pasado bien porque tuvo una discusión muy fuerte con Gerard Piqué hace algunos días por el tema de los niños”, declaró el periodista al show peruano ‘Amor y Fuego’.

El español explicó que la molestia de la intérprete de ‘Puntería’ radicaría en que el exfutbolista se habría comprometido desde un inicio en cuidar a sus hijos hasta que ella concluyera su tour mundial, planes que habrían cambiado de la noche a la mañana.

“Hubo una discusión muy fuerte porque Piqué le dice: 'Me tengo que ir a unos compromisos profesionales con la Kings League y con el Andorra Fútbol Club, y no puedo estar en Miami con los niños, así que tienes que buscar una solución’”, dijo.

“Shakira le dice: ‘¿Cómo me haces esto en plena gira. Yo ahora qué hago con los niños?’ y Piqué le dice: 'Pues llévatelos contigo unos días’", agregó en el show peruano.

¿Hospitalización de Shakira fue por culpa de Piqué?

Al respecto, el presentador Rodrigo González mencionó que, según sus fuentes, la hospitalización de Shakira no habría sido provocada por una intoxicación alimentaria sino por motivos externos, a lo que Jordi Martin finalmente replicó.

“Me dicen que discutieron muy fuerte y ha sido una decepción enorme la actitud de Gerard (...) Ella lo que ha visto es un egoísmo brutal por parte de Piqué (…) El vincular esta discusión con el ingreso hospitalario es atrevido (…) Lo que sí puedo asegurar es que esa discusión fue hace algunos días y fue muy fuerte”, sentenció.

Luego de que se reportara su hospitalización de emergencia, Shakira dio a conocer a través de un comunicado que su hospitalización fue por "un cuadro abdominal" por lo que no se encontraba en condiciones de ofrecer un concierto.