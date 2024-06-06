Reportan que el padre de Shakira estaría hospitalizado: esto se sabe

Video Shakira conmueve con el video de cómo ayuda a su papá en su recuperación

William Mebarak Chadid, padre de Shakira, fue hospitalizado de emergencia la noche del 5 de junio a causa de una neumonía, reportan medios como Infobae y El Colombiano.

De acuerdo con la información, el escritor de 92 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamericana, en Barranquilla, Colombia.

PUBLICIDAD

Según información de El Colombiano, se espera que la cantante llegue en las próximas horas al país sudamericano.

Desde 2022, en medio de la separación de Shakira y Gerard Piqué, el padre de la cantante ha sido centro de atención debido a los problemas de salud que ha enfrentado.

Durante varias semanas estuvo en un hospital de Barcelona debido a una caída que le trajo complicaciones, por lo cual el padre de la colombiana ha estado en constante supervisión médica y rehabilitación.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll siempre ha dejado ver la gran admiración que siente por sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado. Imagen Getty Images

Lo que se sabe de la salud de William Mebarak

En mayo de 2022, William Mebarak sufrió una caída que le provocó serias complicaciones en su salud. En junio de ese mismo año fue intervenido en Barcelona para extraerle unos coágulos que se le formaron a consecuencia del accidente.

Más tarde en octubre, la colombiana emitió un comunicado para confirmar que su padre estaba hospitalizado y pidió "respeto" ante el delicado momento que atravesaba su familia.

En junio de 2023 el padre de Shakira fue intervenido en un hospital de Cartagena, Colombia, para que le implantaran una válvula Hakim que lo ayudaría a contrarrestar la hidrocefalia que lo aqueja.

Desde entonces se sabe poco sobre su estado de salud hasta ahora, que fue nuevamente hospitalizado por una neumonía, según se reportó.

El 26 de diciembre del año pasado fue la última aparición pública del escritor de origen libanés, pues junto a su esposa Nidia Ripoll asistieron a la develación de la estatua de Shakira en Barranquilla.