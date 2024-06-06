Shakira

Reportan que el padre de Shakira estaría hospitalizado: esto se sabe

Según los reportes, William Mebarak fue hospitalizado de emergencia en una clínica de Barranquilla la noche del 5 de junio. Se desconoce si Shakira ya se encuentra junto a él.

Ashbya Meré's profile picture
Por:Ashbya Meré
Video Shakira conmueve con el video de cómo ayuda a su papá en su recuperación

William Mebarak Chadid, padre de Shakira, fue hospitalizado de emergencia la noche del 5 de junio a causa de una neumonía, reportan medios como Infobae y El Colombiano.

De acuerdo con la información, el escritor de 92 años se encuentra en la Unidad de Cuidados Intensivos de la Clínica Iberoamericana, en Barranquilla, Colombia.

PUBLICIDAD

Según información de El Colombiano, se espera que la cantante llegue en las próximas horas al país sudamericano.

Desde 2022, en medio de la separación de Shakira y Gerard Piqué, el padre de la cantante ha sido centro de atención debido a los problemas de salud que ha enfrentado.

Más sobre Shakira

¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video
1 mins

¿Captan a Shakira “besando” a misterioso galán en pleno show?: la verdad detrás de viral video

Univision Famosos
Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera
2 mins

Shakira y Beéle hacen inesperada aparición en medio de polémica que él enfrenta con Isabella Ladera

Univision Famosos
Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón
1:00

Piqué se habría arrepentido de dejar a Shakira por Clara Chía: esta habría sido la razón

Univision Famosos
¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira
3 mins

¿Doble infidelidad?: revelan por fin cómo Piqué y Clara Chía se habrían conocido y su engaño a Shakira

Univision Famosos
Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía
2 mins

Shakira y Antonio de la Rúa tendrían “una relación preciosa”: esta sería la verdad de su cercanía

Univision Famosos
¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”
1 mins

¿Piqué no se quiere casar con Clara Chía?: aseguran que “jamás le pidió matrimonio”

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella
0:52

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: dan detalles del presunto anillo que él le habría dado a ella

Univision Famosos
Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio
2 mins

Piqué y Clara Chía Martí: así sería el anillo con el que el exfutbolista le habría propuesto matrimonio

Univision Famosos
¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada
2 mins

¿Piqué y Clara Chía se comprometieron?: reportan que Shakira ya estaría enterada

Univision Famosos
¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex
1:00

¿Antonio de la Rúa en concierto de Shakira escuchando ‘su canción’? Así habrían captado al ex

Univision Famosos

Durante varias semanas estuvo en un hospital de Barcelona debido a una caída que le trajo complicaciones, por lo cual el padre de la colombiana ha estado en constante supervisión médica y rehabilitación.

Shakira Isabel Mebarak Ripoll siempre ha dejado ver la gran admiración que siente por sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado.
Shakira Isabel Mebarak Ripoll siempre ha dejado ver la gran admiración que siente por sus padres William Mebarak Chadid y Nidia del Carmen Ripoll Torrado.
Imagen Getty Images

Lo que se sabe de la salud de William Mebarak

En mayo de 2022, William Mebarak sufrió una caída que le provocó serias complicaciones en su salud. En junio de ese mismo año fue intervenido en Barcelona para extraerle unos coágulos que se le formaron a consecuencia del accidente.

Más tarde en octubre, la colombiana emitió un comunicado para confirmar que su padre estaba hospitalizado y pidió "respeto" ante el delicado momento que atravesaba su familia.

En junio de 2023 el padre de Shakira fue intervenido en un hospital de Cartagena, Colombia, para que le implantaran una válvula Hakim que lo ayudaría a contrarrestar la hidrocefalia que lo aqueja.

Desde entonces se sabe poco sobre su estado de salud hasta ahora, que fue nuevamente hospitalizado por una neumonía, según se reportó.

El 26 de diciembre del año pasado fue la última aparición pública del escritor de origen libanés, pues junto a su esposa Nidia Ripoll asistieron a la develación de la estatua de Shakira en Barranquilla.

Los padres de Shakira y Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.
Los padres de Shakira y Jaime Pumarejo, alcalde de Barranquilla.
Imagen Shakira/Instagram
Relacionados:
ShakiraWilliam MebarakPapás famososneumoníaCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Narcosatánicos
Gratis
Tomy Zombie
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD