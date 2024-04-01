Shakira confiesa que sus hijos “odiaron” la película ‘Barbie’: “Sintieron que era castrante”

Video Milan y Sasha preguntan a Shakira sobre las regalías que les corresponderían por ‘Acróstico’

Shakira acaba de hacer una revelación acerca de una de las películas más exitosas del año pasado, ‘Barbie’, protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling.

La cantante compartió que a sus hijos, Milan y Sasha, no les agradó la popular cinta dirigida por Greta Gerwig y también explicó el porqué.

PUBLICIDAD

Hijos de Shakira “odiaron” ‘Barbie’

Este 1 de abril, la revista estadounidense Allure publicó la entrevista que le realizó a Shakira debido al lanzamiento de su nuevo álbum, ‘Las mujeres ya no lloran’.

La cantante habló sobre el videoclip de su canción ‘Puntería’, en el que ella y Cardi B encarnan a las hijas de Artemisa y están rodeadas de criaturas mitológicas.

“Los centauros están en éxtasis, porque en este planeta los hombres están felices de ser dominados por las mujeres”, aseveró.

Tras dicha explicación, la colombiana fue interrogada por la periodista Patricia Alfonso acerca de su opinión de ‘Barbie’, cuya historia muestra la vida de la icónica muñeca en un universo regido por el sexo femenino.

“Mis hijos la odiaron absolutamente. Sintieron que era castrante, y estoy de acuerdo, hasta cierto punto”, confesó la estrella de la música.

Acerca de la razón por la que apoya, en parte, la percepción de Sasha y Milan, ella dijo: “Estoy criando a dos niños, quiero que ellos también se sientan poderosos (mientras) respetan a las mujeres”.

“Me gusta la cultura pop cuando intenta empoderar a las mujeres sin privar a los hombres de su posibilidad de ser hombres, de proteger y proveer también”, afirmó.

La intérprete de ‘Chantaje’ compartió: “Creo en dar a las mujeres todas las herramientas y la confianza de que podemos hacerlo todo sin perder nuestra esencia, sin perder nuestra feminidad”.

“Pienso que los hombres tienen propósito en la sociedad y las mujeres también tienen otro propósito. Nos complementamos y ese complemento no debe perderse”, aseguró.

PUBLICIDAD

Para finalizar el tema, la reportera cuestionó a Shakira: “¿Sólo porque una mujer pueda hacerlo todo no significa que deba?”.

“¿Por qué no compartir la carga con personas que merecen llevarla, que tienen el deber de llevarla también?”, respondió la cantautora.

Shakira afirma que “nadie” le dice qué hacer

Después de su separación de Gerard Piqué, padre de sus retoños, Shakira ha desvelado públicamente, en sus canciones y declaraciones, el dolor que vivió por ello.

“Pero crear este disco ha sido una transformación en la que he renacido como mujer. Me he reconstruido a mí misma en las formas que considero apropiadas”, comentó.