Con todo y beso, Shakira posa junto al actor Lucien Laviscount: las fotos

La cantante colombiana puso de cabeza las redes sociales con su más reciente publicación junto al galán de la serie ‘Emily en París’ a solo horas de que estrene el disco 'Las Mujeres Ya No Lloran',

Video ¡Todo un roquero con radical look!: hijo mayor de Shakira se presenta con su banda en Miami (video)

Shakira se dejó ver junto al actor británico Lucien Leon Laviscount en una serie de fotografías que publicó en Instagram la noche del pasado 20 de marzo.

Su nuevo disco 'Las Mujeres Ya No Lloran' está a punto de lanzarse y la estrella colombiana compartió lo que parece un adelanto del que sería su nuevo video musical.

Shakira publica fotos junto a famoso actor

Todo parece indicar que Lucien Leon Laviscount, estrella de series como Emily en París’, será el protagonista del videoclip de ‘Puntería’, uno de los 17 temas incluidos en el nuevo álbum de Shakira que estrena este 22 de marzo.

“Afinando el tiro con @its_lucien en Puntería #LMYNL”, escribió como descripción de las imágenes.

Shakira posó con un look totalmente rosa, igual que la cabellera que emula a la que presumió en el videoclip de ‘Copa Vacía’, junto a Manuel Turizo.

La cantante colombiana de 47 años aparece sola en el centro de una flor y entre los brazos del actor de 31 años. Él luce el torso desnudo y la besa en la mejilla.

Shakira ha descrito a ‘Las Mujeres Ya No Lloran’ como alquímico y es su reaparición con un álbum luego de siete años.

Shakira relató a The New York Times en Español, en la entrevista publicada el pasado 19 de marzo, cómo a través de temas como ‘Te Felicito’ y ‘Monotonía’ retrató su “pérdida” tras “una ruptura como la que tuve. Y la disolución de una familia”.

“Pero con cada canción que escribía, me reconstruía a mí misma. Fue como recomponer mis huesos. Por eso me decidí por este título, Las mujeres ya no lloran. El llanto en sí siempre será un mecanismo de supervivencia para los seres humanos. Es una parte importante de la vida. Y siento que las mujeres de hoy no necesitamos que nos digan cómo tenemos que curarnos, cómo tenemos que lamer nuestras heridas”, declaró.

¿Quién es Lucien Leon Laviscount, actor que posa con Shakira?

Lucien Leon Laviscount nació el 9 de junio de 1992 en Reino Unido y tiene 31 años. El actor tiene una carrera en ascenso con su participación en producciones como ‘Emily en París’, ‘Threesome’, ‘Scream Queens’, ‘Sobrenatural’ y ‘Waterloo Road’, por mencionar algunas.

