Shakira

Shakira se va de fiesta tras éxito en los GRAMMY el día de su cumpleaños: ¿y sus hijos?

La cantante asistió a una reunión llena de celebridades tras asistir con sus pequeños, Milan y Sasha, a la premiación, donde se llevó consigo el galardón a Mejor Álbum Pop Latino y realizó una espectacular presentación.

Dayana Alvino.
Shakira llegó a los 48 años este domingo 2 de febrero, un día que se volvió aún más especial debido a su éxito en los Premios GRAMMY 2025, realizados en Los Ángeles.

Durante la importante ceremonia, la colombiana no solamente se ganó la estatuilla en la categoría Mejor Álbum Pop Latino, por ‘Las mujeres ya no lloran’, sino que también realizó una presentación impactante.

Sobre el escenario, ella interpretó dos de sus canciones más famosas, ‘Ojos así’ y ‘BZRP Music Sessions #53’, ante la mirada de sus pequeños, Milan y Sasha, quienes la acompañaron a la gala.

Después de su espectáculo, el primogénito de la cantante manifestó a la Academia Nacional de Grabación de Artes y Ciencias: “Estoy súper orgulloso. Definitivamente la rompió, se robó el ‘show’”.

Shakira asistió a los Premios GRAMMY 2025 con sus hijos, Milan y Sasha.
Shakira se va de fiesta para celebrar: ¿y sus hijos?

Tras asistir a la ceremonia, en la Crypto.com Arena, de Los Ángeles, Shakira asistió a una fiesta llena de estrellas, de acuerdo con Daily Mail.

El medio puntualiza que la reunión se llevó a cabo en The Bird Streets Club, en West Hollywood, y que la intérprete acudió sin sus niños, Milan, de 12 años, y Sasha, de 10.

“Ella dejó a sus hijos en casa”, se explica en el reporte, aparentemente refiriéndose al lugar en el que se hospedaron en la ciudad, pues ellos radican en Miami.

“Se aseguró de que ellos se fueran a dormir a una hora razonable”, se agregó al respecto del presunto accionar de la compositora.

En fotografías difundidas por The Grosby Group se puede apreciar que ella llegó al lugar con su hermano y representante, Tonino Mebarak.

Shakira asistió a una fiesta posterior a los Premios GRAMMY 2025 con su hermano, Tonino.
Para la ocasión, en la que celebró su éxito en los Premios GRAMMY 2025, la cantautora optó por usar unos jeans grises ‘rotos’, con una chamarra negra de cuero y calzado deportivo.

Previamente, ella dijo, en la misma entrevista que sus retoños, acerca de su actuación: “Estoy muy emocionada. Gracias a Dios, todo salió tal como lo planeamos”.

Shakira celebró el día de su cumpleaños haber tenido éxito en los Premios GRAMMY 2025.
En un ‘post’ de Instagram, en el que subió el instante en el que le otorgaron el galardón, afirmó que “estar rodeada” de “grandes artistas y amigos” resultó “un sueño”.

Durante su discurso de aceptación, ella dedicó el reconocimiento a los inmigrantes en Estados Unidos y a “a las mujeres que trabajan muy duro cada día para sacar adelante a sus familias”.

