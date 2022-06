Shakira tuvo inspiración de sus hijos para el video de 'Te felicito': así es como la ayudaron

Fue a finales de abril cuando Shakira estrenó su primera canción del 2022: ‘Te felicito’, una colaboración con Rauw Alejandro.

El dueto ha resultado ser todo un éxito, pues tan solo en Youtube suma más de 74 millones de reproducciones, mientras que en Spotify acumula alrededor de 60 millones. Eso, sin mencionar que el sencillo se ha convertido en una de las principales búsquedas en Google.

El tema habla de los engaños y falsedades que una persona le hace creer a otra, por lo que, en medio de los rumores de una supuesta infidelidad por parte de Gerard Piqué a la colombiana, ha cobrado mayor relevancia.

Letra de ‘Te felicito’, canción de Shakira con Rauw Alejandro

Algunos de versos del tema son:

“Por completarte me rompí en pedazos / Me lo advirtieron, pero no hice caso / Me di cuenta que lo tuyo es falso (...) Te felicito, qué bien actúas / de eso no me cabe duda / con tu papel contínua, te queda bien ese show”.



El video musical del dueto muestra a Shakira construyendo un robot humanoide, interpretado por Rauw Alejandro, quien sería su pareja ideal.

Los hijos de Shakira le ayudaron en la creación de ‘Te felicito’

A mediados de mayo, semanas antes de que se diera a conocer su separación, la colombiana visitó el programa ‘The Tonight Show Starring Jimmy Fallon’ para promocionar este nuevo tema. Ahí, el presentador comentó que le “encantó” el concepto del video musical y le preguntó cómo había nacido.

“De hecho, los creadores del video son mis hijos, a ellos se les ocurrió la idea”, reveló Shakira.



La artista relató que “no tenía ni idea” de qué hacer para el video musical de ‘Te Felicito’, así que recurrió a Sasha y Milán para una nueva propuesta.

“Les pedí a mis hijos que cerraran los ojos, escucharan la canción y el pequeño, Sasha, tuvo la idea del robot. Dijo ‘mami, te imagino bailando con un robot’ y a Milán se le ocurrió el fuego verde. Me encantaron esas dos ideas y se las llevé al director y ese fue el punto de partida”, contó.

Shakira también reveló de qué trata su canción ‘Te felicito’

Un par de días después, a finales de mayo, la cantante habló del tema con Alison Hammond en el show británico ‘This Morning’.

“Creo que nos pasa a todos nosotros de vez en cuando… a nosotras las mujeres, que crees que estás en una relación verdadera y no es tan real como parecía”, comentó sobre su más reciente creación musical.