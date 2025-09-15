Beéle asegura ser “inmune” tras polémica por su video íntimo con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

Video Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan

Beéle rompió el silencio sobre la polémica que actualmente atraviesa luego de que saliera a la luz un video íntimo suyo con su ex, Isabella Ladera.

Fue el pasado 7 de septiembre cuando en X (antes Twitter) se viralizó el clip, lo que la venezolana condenó en un comunicado. Ella también dio a entender que el cantante sería el que publicó la grabación.

En respuesta, los abogados del colombiano afirmaron que él “no filtró dicho material ni participó en su divulgación” e informaron que iniciaron acciones legales contra quien resulte responsable.

Beéle asegura ser “inmune”

Aún en medio de la controversia, y después de haber evitado pronunciarse de viva voz, Beéle finalmente se sinceró al respecto.

Durante un ‘live’, su colega, el ‘streamer’ Westcol, le comentó que no entiende “cómo es capaz de ver tanta mierd… y no salir a hablar”.

Entonces, el intérprete de ‘No tiene sentido’ le respondió: “Hermano, para que quieran acabar con mi paz mental, está hijoeput…, la tienen difícil”.

“Después de la primera inyección de la funa, uno es inmune”, comenzó a explicar sobre la razón por la que no se estaría dejando afectar.

“Uno entiende cómo se trabaja el morbo sabiendo de que tú, quien no actuaste de tal manera, cómo te quieren acabar la vida y cerrarte todas las puertas simplemente por la mala intención de una persona, está cabr…”, agregó.

Beéle se siente “tranquilo”

Reflexionando sobre los señalamientos que pueden hacerle, Beéle aseveró que “hoy se estanca mentalmente” cualquiera “que le pone atención a un burro”.

“Mira, yo estoy tranquilo con tantas vainas que me han pasado en la vida porque está en las manos de las personas que tiene que estar”, manifestó.

“Yo no estoy buscando que alguien venga a quererme jode… la vida y que yo le permita que porque están buscando sonido, vengan y hagan y deshagan”, añadió.