Isabella Ladera y Beéle: una historia envuelta en filtraciones y supuestas infidelidades

Video Beéle reacciona a acusaciones de su ex Isabella Ladera sobre filtración de video íntimo

Isabella Ladera y Beéle se encuentran en medio de la polémica luego de la filtración de un video íntimo que “solo estaba en manos” de la expareja.

“Estoy profundamente devastada. Un momento íntimo y privado fue filtrado sin mi consentimiento, en un acto que representa una de las traiciones más crueles que he vivido. Ese video solo estaba en manos de dos personas: la otra persona y yo”, expresó la ‘influencer’ en un comunicado que compartió en Instagram el 8 de septiembre, aparentemente, señalando al cantante como presunto responsable.

Sobre este tema, Beéle también se pronunció en redes. A través de su equipo legal, el cantante aseguró que “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, por lo que emprendería acciones legales.

Una historia de amor envuelta en la polémica

La historia de Isabella Ladera y Beéle comenzó en 2023. Según declaraciones del cantante, su primer encuentro ocurrió en un evento benéfico en Caracas, Venezuela.

Los rumores de un supuesto romance entre ellos comenzaron en junio de 2023, luego de que Cara Rodríguez acusara públicamente a Beéle de haberle sido infiel con Ladera. Sin embargo, fue hasta septiembre de ese mismo año que Isabella Ladera compartió en redes sus primeras fotos con el cantante. Esta publicación fue interpretada por muchos como la confirmación de su romance.

Su primera aparición pública sucedió en octubre de 2023 durante los Latin Billboards, pero tan solo semanas después, Isabella Ladera anunció el fin de su relación con Beéle.

En marzo de 2024, el intérprete dejó al descubierto su reconciliación con la ‘influencer’, con quien definitivamente rompió en octubre de ese mismo año.

En marzo de 2025, Cara Rodríguez, exesposa de Beéle, habló por primera vez de la infidelidad del colombiano con Isabella Ladera.