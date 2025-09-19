Isabella Ladera demanda a Beéle tras filtración de video íntimo: esto estaría exigiendo

Video Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan

Isabella Ladera emprendió acciones legales contra el cantante Beéle luego de la filtración de un video íntimo que “solo estaba en manos” de ambos.

La ‘influencer’ informó a través de un comunicado que buscaba “responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado”, ya que con el material se estarían obteniendo ingresos económicos.

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”, expresó la ‘influencer’.

La denuncia de Isabella Ladera. Imagen Isabella Ladera / Instagram



Al respecto, su abogado Pierre Hachar comentó: “Esta demanda se trata de defender uno de los derechos más fundamentales de la señora Ladera: su privacidad. La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional".

"Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo acciones por invasión de la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia”, subrayó.

Esto estaría exigiendo Isabella Ladera tras filtración de video íntimo

Según se reportó en ‘Hoy Día’, la venezolana estaría exigiendo a Beéle y al resto de los involucrados un pago “por 50 mil dólares” por concepto de daños y perjuicios.