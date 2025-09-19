Isabella Ladera

Isabella Ladera demanda a Beéle tras filtración de video íntimo: esto estaría exigiendo

La ‘influencer’ venezolana emprendió acciones legales contra el cantante luego de la filtración un video íntimo. Isabella Ladera tiene la intención de limpiar su nombre en redes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan

Isabella Ladera emprendió acciones legales contra el cantante Beéle luego de la filtración de un video íntimo que “solo estaba en manos” de ambos.

La ‘influencer’ informó a través de un comunicado que buscaba “responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado”, ya que con el material se estarían obteniendo ingresos económicos.

PUBLICIDAD

Más sobre Isabella Ladera

Papá de la hija de Isabella Ladera reacciona tras filtración de video íntimo de ella con Beéle
2 mins

Papá de la hija de Isabella Ladera reacciona tras filtración de video íntimo de ella con Beéle

Univision Famosos
Beéle asegura ser “inmune” tras polémica por su video íntimo con Isabella Ladera: “La tienen difícil”
2 mins

Beéle asegura ser “inmune” tras polémica por su video íntimo con Isabella Ladera: “La tienen difícil”

Univision Famosos
Isabella Ladera “podría perder la custodia de su hija” tras filtración de video íntimo con Beéle
2 mins

Isabella Ladera “podría perder la custodia de su hija” tras filtración de video íntimo con Beéle

Univision Famosos
Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan
0:48

Otro video íntimo de Isabella Ladera y Beéle es filtrado: esto reportan

Univision Famosos
Isabella Ladera vive sorpresivo encuentro con seres tras escándalo por video íntimo con Beéle
1:00

Isabella Ladera vive sorpresivo encuentro con seres tras escándalo por video íntimo con Beéle

Univision Famosos
Isabella Ladera revela momento en que informó a su mamá sobre video íntimo con Beéle
0:56

Isabella Ladera revela momento en que informó a su mamá sobre video íntimo con Beéle

Univision Famosos

“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”, expresó la ‘influencer’.

La denuncia de Isabella Ladera.
La denuncia de Isabella Ladera.
Imagen Isabella Ladera / Instagram


Al respecto, su abogado Pierre Hachar comentó: “Esta demanda se trata de defender uno de los derechos más fundamentales de la señora Ladera: su privacidad. La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional".

"Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo acciones por invasión de la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia”, subrayó.

Esto estaría exigiendo Isabella Ladera tras filtración de video íntimo

Según se reportó en ‘Hoy Día’, la venezolana estaría exigiendo a Beéle y al resto de los involucrados un pago “por 50 mil dólares” por concepto de daños y perjuicios.

Hasta el momento, Beéle no ha dado réplica al comunicado de Isabella Ladera. Sin embargo, tras darse a conocer la filtración del video íntimo, el cantante alegó que “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, por lo que emprendería acciones legales contra quien resultara responsable.

Relacionados:
Isabella Ladera BeéleFamososEscándalos de famososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
El Dentista
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: De viaje con los Derbez (Temporada 5)
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD