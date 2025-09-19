Isabella Ladera demanda a Beéle tras filtración de video íntimo: esto estaría exigiendo
La ‘influencer’ venezolana emprendió acciones legales contra el cantante luego de la filtración un video íntimo. Isabella Ladera tiene la intención de limpiar su nombre en redes.
Isabella Ladera emprendió acciones legales contra el cantante Beéle luego de la filtración de un video íntimo que “solo estaba en manos” de ambos.
La ‘influencer’ informó a través de un comunicado que buscaba “responsabilizar a todos los involucrados por la difusión no autorizada de videos y contenido privado”, ya que con el material se estarían obteniendo ingresos económicos.
“Nadie debería aprovecharse de la vulnerabilidad de otro para generar dinero o contenido. Esto no es entretenimiento, es un delito, y lo único que deja son cicatrices”, expresó la ‘influencer’.
Al respecto, su abogado Pierre Hachar comentó: “Esta demanda se trata de defender uno de los derechos más fundamentales de la señora Ladera: su privacidad. La filtración no autorizada de grabaciones íntimas ha causado un profundo daño emocional y reputacional".
"Tenemos la intención de ejercer todos los recursos legales disponibles bajo la ley de Florida, incluyendo acciones por invasión de la privacidad, ciberacoso sexual, imposición intencional de angustia emocional y negligencia”, subrayó.
Esto estaría exigiendo Isabella Ladera tras filtración de video íntimo
Según se reportó en ‘Hoy Día’, la venezolana estaría exigiendo a Beéle y al resto de los involucrados un pago “por 50 mil dólares” por concepto de daños y perjuicios.
Hasta el momento, Beéle no ha dado réplica al comunicado de Isabella Ladera. Sin embargo, tras darse a conocer la filtración del video íntimo, el cantante alegó que “no filtró dicho material ni participó en su divulgación”, por lo que emprendería acciones legales contra quien resultara responsable.