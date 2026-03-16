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Shakira hace revelación sin precedentes sobre su exhogar España: "Me van a matar"

Shakira sacudió al público con una revelación inesperada durante una entrevista para la TV española. Sus palabras sobre esa nación, un país clave en su historia personal, ya desatan euforia y especulación.

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Video ¿De regreso a vivir cerca de Piqué? Revelan que Shakira se mudaría de nuevo a España

Shakira es la mente y el corazón detrás de 'Las mujeres ya no lloran', una gira que ya es considerada histórica.

Su logro más reciente lo confirma: reunió a más de 400 mil personas en el Zócalo de la Ciudad de México, según datos oficiales.

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Pero cuando parecía que ya no había margen para sorprender, la artista volvió a sacudirlo todo con un anuncio que nadie vio venir.

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Shakira tendrá su propio estadio

La colombiana hizo un anuncio sobre España que no tiene precedentes. La revelación ocurrió durante una entrevista exclusiva en el programa 'Al cielo con ella', de Televisión Española, conducido por Henar Álvarez.

"España está reservado para el final", soltó Shakira con evidente entusiasmo sobre su gira.

Ese país es clave en su historia personal, ya que ahí nacieron sus dos hijos y vivió más de una década en esa tierra mientras estuvo como pareja de Gerard Piqué, el padre de sus niños.

Ahora España se perfila como el escenario de algo gigantesco: "Voy a estar 'tirando la casa por la ventana' desde todo punto de vista. Live Nation está preparando un estadio especialmente para estos conciertos, se va a llamar 'Estadio Shakira'", reveló.

" Eso va a ser de otro mundo. Yo creo que una producción que no se ha visto antes en España. Pero ya no puedo decir más porque me van a matar", confesó entre risas.

¿Habrá varios shows en el país que marcó una etapa fundamental de su vida? La respuesta fue tan breve como intrigante: " Van a ser más de dos días, dejémoslo ahí".

Luego de este anuncio, muchos se preguntan ¿cómo se lo tomarán Gerard Piqué y su pareja Clara Chía?

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