Kim Kardashian

Captan a Kim Kardashian muy cariñosa con galán vinculado a Shakira: ¿se confirma su romance?

TMZ publicó instantáneas en las que la estrella de televisión aparece abrazando y muy afectuosa con un famoso automovilista, que en el pasado se rumoró sostuvo un idilio con la colombiana.

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Por:Dayana Alvino
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Kim Kardashian se estaría dando una nueva oportunidad en el amor con un famoso galán que en el pasado fue vinculado con Shakira.

Se trata nada más y nada menos que del piloto de Fórmula 1, Lewis Hamilton, quien a mediados de 2023 se dejó ver en varias ocasiones con la cantante, acrecentando los rumores de que tenían un idilio.

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Kim Kardashian y Lewis Hamilton son captados muy cariñosos

Este 21 de abril, TMZ publicó las fotografías en las que aparecen Kim Kardashian y Lewis Hamilton en una playa de Malibú, California.

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De acuerdo con el medio, ellos fueron captados durante su cita “besándose” y “muy acaramelados”, este lunes 20 de abril.

“A juzgar por esa sonrisa, ¡parece que está completamente enamorada!”, se apuntó en el reporte sobre la estrella de ‘The Kardashians’.

En las imágenes, se puede ver al dúo pasando tiempo a la orilla del mar, donde colocaron sus tablas de surf, en un día soleado.

En una de las postales, ella está tomando por la cintura al automovilista, que, a su vez, tiene una de sus manos en el trasero de la empresaria.

Otro de los retratos los muestra al interior de agua, jugueteando y carcajeándose. En uno más, la ‘celebrity’ rodea al británico por el cuello con sus brazos.

Así captaron a Kim Kardashian y Lewis Hamilton.
Así captaron a Kim Kardashian y Lewis Hamilton.
Imagen TMZ/Instagram

Kim Kardashian y Lewis Hamilton: su historia

De acuerdo con Elle, Kim Kardashian y Lewis Hamilton “se conocen desde hace más de una década”, pero los rumores de que serían más que amigos comenzaron a inicios de este año.

Las especulaciones surgieron cuando fueron vistos, de viaje en París, entrando juntos a un hotel, lo que posteriormente una fuente afirmó a People que se trató de “un encuentro romántico”.

Ellos han avivado las sospechas asistiendo al Super Bowl 2026, el 8 de febrero; a Coachella, días atrás; y paseando por las calles de Los Ángeles.

Hasta ahora ninguno ha salido a decir oficialmente que sean novios.

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