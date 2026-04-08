Shakira

Shakira y Piqué: ella comparte su secreto para reconstruirse tras romperse en “mil pedazos” por separación

Shakira habló como pocas veces sobre el proceso de transformación que vivió tras su ruptura con Gerard Piqué. La cantante y el exfutbolista anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Shakira confiesa las reglas que tiene hacia sus hijos: sin teléfono y sin acceso a YouTube

Shakira hizo sentida confesión sobre su ruptura con Gerard Piqué casi cuatro años después de anunciar su separación en medio de una polémica de infidelidad por parte de él con Clara Chía Martí.

En entrevista con la presentadora española Henar Álvarez, la cantante dice haberse roto “en mil pedazos” tras concluir su relación de casi una década con el exfutbolista del FC Barcelona. En su discurso, aseguró haber encontrado la paz en la música, pero sobre todo, en el amor propio.

PUBLICIDAD

“Lo que hago es contarme a mí misma. Contarme mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí”.

Más sobre Shakira

Shakira confiesa las reglas que tiene hacia sus hijos: sin teléfono y sin acceso a YouTube
0:57

Shakira confiesa las reglas que tiene hacia sus hijos: sin teléfono y sin acceso a YouTube

Univision Famosos
Shakira llena de apapachos a Nadia Ferreira en medio de su embarazo
0:23

Shakira llena de apapachos a Nadia Ferreira en medio de su embarazo

Univision Famosos
Shakira hace revelación sin precedentes sobre su exhogar España: "Me van a matar"
1 mins

Shakira hace revelación sin precedentes sobre su exhogar España: "Me van a matar"

Univision Famosos
Shakira rompe en llanto tras terminar concierto en México: la verdad sobre el video viral
0:57

Shakira rompe en llanto tras terminar concierto en México: la verdad sobre el video viral

Univision Famosos
Shakira estaría viviendo nuevo romance “desde la libertad” con hombre "más millonario que ella”
2 mins

Shakira estaría viviendo nuevo romance “desde la libertad” con hombre "más millonario que ella”

Univision Famosos
¿Shakira en el Zócalo mexicano vive incómodo momento con fan? ¡No la soltaba!
0:19

¿Shakira en el Zócalo mexicano vive incómodo momento con fan? ¡No la soltaba!

Univision Famosos
Shakira se ‘topa’ con Piqué en pleno concierto y su reacción fue épica
0:26

Shakira se ‘topa’ con Piqué en pleno concierto y su reacción fue épica

Univision Famosos
¿De regreso a vivir cerca de Piqué? Revelan que Shakira se mudaría de nuevo a España
1:02

¿De regreso a vivir cerca de Piqué? Revelan que Shakira se mudaría de nuevo a España

Univision Famosos
¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl? Fueron millones, pero otro cantante le ganó
3 mins

¿Cuántas personas vieron a Bad Bunny en el Super Bowl? Fueron millones, pero otro cantante le ganó

Univision Famosos
JLo y Shakira le envían sus mejores deseos a Bad Bunny en el Super Bowl 2026: "¡La vas a romper!"
1 mins

JLo y Shakira le envían sus mejores deseos a Bad Bunny en el Super Bowl 2026: "¡La vas a romper!"

Univision Famosos

Shakira aprovechó ese instante para recordar algunas palabras de su padre, quien atravesó por una crisis de salud mientras ella enfrentaba su ruptura con Piqué.

“Mi papá siempre me dijo: ‘Todo lo que necesitas está dentro de ti. Todas las respuestas están dentro de ti’, y yo, en ese viaje a las profundidades de mí misma, ahí encontré, a través de mi música, mi propia fuerza. La fuerza de la loba, de la mujer que tiene ese poder de no solo caerse y preguntarse por qué me pasa esto, sino: ‘ok, ya me hice esas preguntas’, es momento de levantarme, es momento de sacar a la familia adelante”, subrayó.

Su música se volvió un refugio

De acuerdo con Shakira, fue ese momento en que sus lágrimas se convirtieron “en diamante” y ocurrió su “transformación”.

“Esa fuerza que tenemos todas, con la que parimos, con la que alimentamos y sacamos adelante a la familia. Eso fue lo que provocó mi transformación y que todas esas lágrimas se convirtieran en diamante”, precisó.

Por último, Shakira reflexionó sobre su vida personal y resaltó que su “grito de libertad” es, en realidad, la ‘Session #53’ que realizó con Bizarrap, haciendo énfasis en que ahora ya no tiene “que soportar ni malos tratos ni infidelidades”. Sobre este último punto, no dio más detalles.

PUBLICIDAD

“La frase ‘las mujeres ya no lloran’ es un grito de libertad. Cuando una mujer puede pararse sobre sus propios pies y tiene independencia económica, no tiene que soportar ni malos tratos ni infidelidades”.

“Hubo mucha gente que quiso callarme, pero a mí me salía aullar, y eso es con la música. Sanar era importante porque tengo dos hijos y para ellos ha sido un ejemplo de amor propio y de lucha”, sentenció.

Relacionados:
ShakiraGerard PiqueClara Chía MartiInfidelidadruptura amorosaPolémicaFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Hermanas, Un Amor Compartido
Gratis
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
Polen
Gratis
Un hombre por semana
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX