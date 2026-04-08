Shakira Shakira y Piqué: ella comparte su secreto para reconstruirse tras romperse en “mil pedazos” por separación Shakira habló como pocas veces sobre el proceso de transformación que vivió tras su ruptura con Gerard Piqué. La cantante y el exfutbolista anunciaron oficialmente su separación en junio de 2022.



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Shakira hizo sentida confesión sobre su ruptura con Gerard Piqué casi cuatro años después de anunciar su separación en medio de una polémica de infidelidad por parte de él con Clara Chía Martí.

En entrevista con la presentadora española Henar Álvarez, la cantante dice haberse roto “en mil pedazos” tras concluir su relación de casi una década con el exfutbolista del FC Barcelona. En su discurso, aseguró haber encontrado la paz en la música, pero sobre todo, en el amor propio.

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“Lo que hago es contarme a mí misma. Contarme mi verdad. Mucha gente sabe que me rompí, me rompí en mil pedazos como nos pasa a muchas en algún momento de la vida. Me reconstruí pieza por pieza. A partir de ahí emprendí un viaje hacia mí misma y busqué las herramientas dentro de mí”.

Shakira aprovechó ese instante para recordar algunas palabras de su padre, quien atravesó por una crisis de salud mientras ella enfrentaba su ruptura con Piqué.

“Mi papá siempre me dijo: ‘Todo lo que necesitas está dentro de ti. Todas las respuestas están dentro de ti’, y yo, en ese viaje a las profundidades de mí misma, ahí encontré, a través de mi música, mi propia fuerza. La fuerza de la loba, de la mujer que tiene ese poder de no solo caerse y preguntarse por qué me pasa esto, sino: ‘ok, ya me hice esas preguntas’, es momento de levantarme, es momento de sacar a la familia adelante”, subrayó.

Su música se volvió un refugio

De acuerdo con Shakira, fue ese momento en que sus lágrimas se convirtieron “en diamante” y ocurrió su “transformación”.

“Esa fuerza que tenemos todas, con la que parimos, con la que alimentamos y sacamos adelante a la familia. Eso fue lo que provocó mi transformación y que todas esas lágrimas se convirtieran en diamante”, precisó.

Por último, Shakira reflexionó sobre su vida personal y resaltó que su “grito de libertad” es, en realidad, la ‘Session #53’ que realizó con Bizarrap, haciendo énfasis en que ahora ya no tiene “que soportar ni malos tratos ni infidelidades”. Sobre este último punto, no dio más detalles.

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“La frase ‘las mujeres ya no lloran’ es un grito de libertad. Cuando una mujer puede pararse sobre sus propios pies y tiene independencia económica, no tiene que soportar ni malos tratos ni infidelidades”.