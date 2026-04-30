Shakira ¿Shakira y Alejandro Sanz juntos como pareja?: él revela por qué no podría tener una relación con ella El cantante se sinceró sobre su relación con Shakira, con quien mantiene una cercana amistad desde hace tiempo. En mayo de 2025, Shakira y Alejandro Sanz fueron relacionados sentimentalmente por su cercanía.



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Alejandro Sanz dejó claro que no podría tener una relación sentimental con Shakira luego de ser cuestionado por su cercanía con la colombiana.

¿Por qué Shakira y Alejandro Sanz no podrían ser pareja?

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El cantante reveló en entrevista con el periodista español Jordi Évole que la confianza acumulada tras años de apoyo entre ellos se transformó en una conexión fraternal, por lo que cualquier interés romántico sería como “incesto”.

“Nosotros siempre estamos con las bromas... decimos que eso ya sería casi como un incesto. Tengo una amistad con ella que no perdería por nada”, dijo en ‘La Sexta’.

Sin embargo, el intérprete de ‘Amiga Mía’ reconoció que, hace tiempo, cuando se conocieron sí existió “un feeling” entre ellos.

“Tendrían que haber estado juntos”, insistió el comunicador. “Para nada”, respondió inmediatamente Sanz. “Pero es que nadie se lo explica, hay un feeling, tío, que os miráis… Y cuando yo os he visto tocando”, insistió presentador de televisión. “Bueno, feeling no digo yo que no hubiera, pero ella tenía a su novio”, reconoció.

“Ella tenía esto, yo también tenía pareja”, aparentemente refiriéndose a la etapa en que Shakira mantenía una relación con Antonio de la Rúa y él estaba casado con Jaydy Michel.

“Y ahora te digo una cosa, casi lo agradezco porque la amistad que tenemos es una de las cosas más bonitas”, sentenció.