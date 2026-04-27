Shakira Shakira concierto: muere miembro de su equipo mientras montaban escenario De acuerdo con las autoridades, un hombre de 26 años perdió la vida durante un percance mientras ayudaba a montar el escenario para el show que la colombiana dará en Brasil.



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Un miembro del equipo que laboraba en la construcción del escenario para el concierto que Shakira brindará en Copacabana Beach, Brasil, este 2 de mayo, murió tras un percance.

Los organizadores de Todo Mundo no Rio confirmaron el lamentable fallecimiento por medio de un comunicado, originalmente en portugués.

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“Un accidente ocurrido este domingo por la tarde (26 de abril) se cobró trágicamente la vida de un profesional que trabajaba en el montaje de las estructuras para el espectáculo”, detallaron.

“Los servicios de emergencia prestaron los primeros auxilios en el lugar y se llamó inmediatamente al Cuerpo de Bomberos para que trasladara al paciente”, añadieron.

Lamentablemente, el empleado pereció “en el hospital”. Los coordinadores señalaron que, luego de lo sucedido, brindan apoyo a la “empresa responsable” y a “la familia de la víctima”.

Trabajador sufrió “lesiones por aplastamiento”

Al respecto, el Cuerpo de Bomberos de Río de Janeiro indicó a People que “un trabajador sufrió lesiones por aplastamiento en las extremidades inferiores al quedar atrapado en un sistema de elevación”.

La dependencia puntualizó que antes de que llegara personal de urgencias, otros dependientes “que se encontraban en el lugar ya habían rescatado” al hombre.

Aseveraron que, el personal militar del servicio de ambulancias del 3.er Grupo Marítimo comenzó de inmediato a prestar asistencia prehospitalaria al individuo, al que llevaron al Hospital Municipal Miguel Cuoto. Pese a los esfuerzos, no logró salvarse.

¿Quién era el empleado que murió durante preparación para concierto de Shakira?

Según el medio brasileño g1, la persona que perdió la vida es Gabriel de Jesus Fermino, quien se desempeñaba como cerrajero. Tenía 28 años.

En su reporte, explican que la Policía Militar dio a conocer que, basados en información recabada en el sitio, “una estructura de montaje del escenario se derrumbó y golpeó” al asalariado.