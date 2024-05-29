Shakira dará un concierto para el hijo del hombre más rico de Asia: le habrían pagado millones
Los festejos para la boda de Radhika Merchant y Anant Ambani continúan y ahora será Shakira quien ofrezca un concierto privado. Esta sería la millonaria cantidad que le habrían pagado.
Las fastuosas celebraciones previas a la boda de Radhika Merchant y Anant Ambani, hijo del multimillonario Mukesh Ambani, continúan.
Tras la espectacular fiesta en Jamnagar, Gujarat, en marzo donde Rihanna fue quien ofreció un concierto privado, la pareja ahora se prepara para una segunda fecha aún más lujosa en un crucero por Italia y Francia.
Según el diario Navbharat Times, Shakira será la encargada de animar el evento con una actuación especial.
Lo que se sabe de la presentación de Shakira
De acuerdo con información de TMZ, Rihanna, quien fue la primera gran invitada a realizar un concierto privado en los festejos y cobró alrededor de 6 millones de dólares, por lo cual se espera que la intérprete de 'Waka Waka' y 'Hips Don't Lie' reciba una cantidad similar.
Shakira se presentará durante el viaje en el crucero de lujo llamado Celebrity Ascent, que promete ser una experiencia inolvidable para los invitados, este viaje se realizará del 29 de mayo al 1 de junio.
El barco zarpará desde Barcelona, por lo cual la colombiana volverá a visitar la ciudad en la que vivió durante su relación con Gerard Piqué.
Además del espectáculo central de Shakira, los asistentes podrán disfrutar de una representación de ópera y degustar platos franceses acompañados por los mejores vinos del mundo.
El tema de las celebraciones a bordo es 'La vida es un viaje'. Habrá diferentes códigos de vestimenta y, el 31 de mayo, en Cannes, habrá un evento de disfraces de gala, seguido de una fiesta.
Shakira y Rihanna no han sido las únicas celebridades contratadas
TMZ reportó que no es la primera vez que Ambani opta por contratar a destacadas figuras de la música para celebraciones familiares.
En las bodas de sus otros hijos, el magnate contó con la participación de Beyoncé y Chris Martin, líder de Coldplay.