Shakira dará un concierto para el hijo del hombre más rico de Asia: le habrían pagado millones

Video Hijos de Shakira dan concierto en Miami y uno sorprende cantando ¿igualito que su madre?: video

Las fastuosas celebraciones previas a la boda de Radhika Merchant y Anant Ambani, hijo del multimillonario Mukesh Ambani, continúan.

Tras la espectacular fiesta en Jamnagar, Gujarat, en marzo donde Rihanna fue quien ofreció un concierto privado, la pareja ahora se prepara para una segunda fecha aún más lujosa en un crucero por Italia y Francia.

PUBLICIDAD

Según el diario Navbharat Times, Shakira será la encargada de animar el evento con una actuación especial.

Lo que se sabe de la presentación de Shakira

De acuerdo con información de TMZ, Rihanna, quien fue la primera gran invitada a realizar un concierto privado en los festejos y cobró alrededor de 6 millones de dólares, por lo cual se espera que la intérprete de 'Waka Waka' y 'Hips Don't Lie' reciba una cantidad similar.

Shakira se presentará durante el viaje en el crucero de lujo llamado Celebrity Ascent, que promete ser una experiencia inolvidable para los invitados, este viaje se realizará del 29 de mayo al 1 de junio.

El barco zarpará desde Barcelona, por lo cual la colombiana volverá a visitar la ciudad en la que vivió durante su relación con Gerard Piqué.

Además del espectáculo central de Shakira, los asistentes podrán disfrutar de una representación de ópera y degustar platos franceses acompañados por los mejores vinos del mundo.

El tema de las celebraciones a bordo es 'La vida es un viaje'. Habrá diferentes códigos de vestimenta y, el 31 de mayo, en Cannes, habrá un evento de disfraces de gala, seguido de una fiesta.

Shakira y Rihanna no han sido las únicas celebridades contratadas

TMZ reportó que no es la primera vez que Ambani opta por contratar a destacadas figuras de la música para celebraciones familiares.