No sólo Piqué “traicionó” a Shakira, Clara Chía también habría sido infiel al iniciar su romance
Clara Chía habría engañado al novio que tenía con Gerard Piqué, de acuerdo con una joven que afirma trabajó con ella en un “bar de copas”. Presuntamente, la catalana y el futbolista comenzaron su romance cuando él aún era pareja de Shakira.
La relación de Gerard Piqué y Clara Chía Martí ha estado durante mucho tiempo bajo el escrutinio público, principalmente debido a que habría comenzado cuando él aún era pareja de Shakira.
La misma cantante aparentemente confirmó que el exfutbolista la engañó con la joven en la letra de su exitosa canción ‘Bzrp Music Sessions, Vol. 53’.
Posteriormente, en junio del año pasado, la colombiana reveló que supo de la deslealtad del español justo cuando atravesaba por una complicada situación familiar.
“Todo se me juntó, mi hogar se desmoronaba. Me enteraba por la prensa que había sido traicionada mientras mi papá estaba en la UCI (Unidad de Cuidados Intensivos). Pensé que no sobreviviría a tanto”, dijo a People en Español.
Ahora, a casi dos años desde que Shakira anunció su separación de Piqué, se confirmaría que no sólo él fue infiel, sino también Clara Chía.
Clara Chía “tenía un novio” cuando empezó su romance con Piqué
En un video para TikTok, una chica con usuario @stella.jou aseguró que trabajó junto a Clara Chía en un “bar de copas”, ubicado en Barcelona, al que Gerard Piqué acudía.
Ella afirma que, con el pasar del tiempo, se percató de que Clara “tenía muy buena relación con algunos de los futbolistas, entre ellos Piqué”.
Jou dice que no se imaginó que Chía Martí sostendría un idilio con la entonces pareja de Shakira debido a que ella estaba en un noviazgo.
“Nunca me olí nada porque Clara tenía novio, el cual yo conocía porque venía muchísimo al bar de copas donde trabajábamos. Él trabajaba en su agencia de publicidad en Barcelona”, contó.
“(Con) ella teníamos las típicas conversaciones de: ‘Yo me voy a dormir a casa de mi novio’”, agregó, refiriéndose a lo que su compañera le decía.
Para Stella, “todas las cosas fueron sucediendo en un orden normal”, pero luego de que algo inusual ocurriera, se percató del vínculo muy cercano de Chía y el futbolista retirado.
“Un día, estábamos yo y Clara trabajando en la misma barra y de golpe apareció un (hombre) con un put… pasamontañas, y claro, yo me asusté”, explicó.
“Entonces el (hombre) se levantó el pasamontañas y adivináis quién era. Sí, amigas, lo que sospecháis: Piqué. Pero la verdad es que a mí no me pareció raro porque (él) era un cliente muy recurrente”, desveló.
A decir de Jou, ahora reconoce que Gerard llegó con el rostro cubierto “justamente para que no lo reconocieran para venir a ver a Clara”.
“Ahora lo veo desde afuera y pienso en muchos comentarios que se decían y tal, pero yo me pensaba que eran amigos porque, uno, Clara tenía novio, trabajaba en su agencia de publicidad en plan, no sé, y se les veía bien”, indicó.
De acuerdo con La Vanguardia, Piqué y Clara Chía se habrían conocido en La Traviesa, un bar localizado en el barrio de Sant Gervasi de Barcelona.
¿Quién era el novio de Clara Chía al que habría engañado con Piqué?
En febrero de 2023, el colaborador de El Gordo y La Flaca, Jordi Martin, aseveró que Chía Martí estaba en una relación cuando empezó a salir con Gerard.
“Piqué tiene un mejor amigo. Clara era la novia del hermano de ese amigo de Piqué. Desde que se conocieron, quedó flechado por la chica. Intercambiaron teléfonos. En un principio, se vieron a escondidas”, afirmó.
“Acto seguido, no sólo le quita la novia al hermano de su mejor amigo, sino que también lo despide de Kosmos, y contrata a la chica. Esta relación no sólo comenzó engañando a Shakira, sino también al pobre novio de Clara”, añadió.
Piqué hizo oficial su romance con Clara en enero del año pasado, cuando publicó por primera vez en Instagram una fotografía en la que aparecían juntos.