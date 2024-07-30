Simone Biles responde tajante a quienes critican su peinado en los Juegos Olímpicos París 2024

Video Las lecciones que nos dejó Alexa Moreno tras su caída en los Juegos Olímpicos: es una inspiración

Simone Biles respondió tajante a quienes criticaron su peinado anudado en los Juegos Olímpicos París 2024, donde, este 30 de julio ganó su octava medalla olímpica, convirtiéndose en la gimnasta estadounidense más condecorada.

A través de sus historias de Instagram, la atleta de 27 años reveló que fueron las altas temperaturas de París y su viaje en autobús sin aire acondicionado por 45 minutos los que le jugaron una mala pasada a su look.

“No vengas a mí por mi cabello. Se hizo, pero el autobús no tiene aire acondicionado y hace como mil grados”, expresó en referencia a que su look del 28 de julio se deshizo y su cabello se encrespó.

Simone Biles acompañó su publicación con imágenes de su trayecto en el interior del autobús, donde se dejó ver con un ventilador en la mano mientras lidiaba con las altas temperaturas.

“Voy a tomar tu mano cuando diga esto: la próxima vez que quieras comentar sobre el cabello de una chica negra, SIMPLEMENTE NO LO HAGAS”, sentenció.

Esta no es la primera vez que la atleta olímpica tiene que defenderse de las críticas por su cabello. En 2023, Simone Biles enfrentó a los haters luego de un sinfín de comentarios negativos por el peinado ‘deshecho’ que lució en su boda con el jugador de la NFL, Jonathan Owens.

“¡Creo que también olvidan que vivo en HOUSTON, TEXAS y sudé tan pronto como salimos para tomar fotos (de la boda) pero pueden seguir quejándose”, anotó en X en abril de 2023.