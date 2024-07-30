Famosos

Simone Biles responde tajante a quienes critican su peinado en los Juegos Olímpicos París 2024

La gimnasta con más medallas olímpicas para Estados Unidos emitió un contundente mensaje a quienes opinaron sobre su peinado anudado durante la competencia de gimnasia artística.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

WhatsApp Image 2024-06-27 at 9.42.26 PM.jpeg
Por:
Elizabeth González.
Video Las lecciones que nos dejó Alexa Moreno tras su caída en los Juegos Olímpicos: es una inspiración

Simone Biles respondió tajante a quienes criticaron su peinado anudado en los Juegos Olímpicos París 2024, donde, este 30 de julio ganó su octava medalla olímpica, convirtiéndose en la gimnasta estadounidense más condecorada.

A través de sus historias de Instagram, la atleta de 27 años reveló que fueron las altas temperaturas de París y su viaje en autobús sin aire acondicionado por 45 minutos los que le jugaron una mala pasada a su look.

PUBLICIDAD

Más sobre Simone Biles

La madre biológica de Simone Biles busca reencontrarse con ella: desea que la perdone
2 mins

La madre biológica de Simone Biles busca reencontrarse con ella: desea que la perdone

Univision Famosos
Madre de Simone Biles quiere pedirle perdón por abandonarla a los 6 años: espera que "vuelva" con ella
2 mins

Madre de Simone Biles quiere pedirle perdón por abandonarla a los 6 años: espera que "vuelva" con ella

Univision Famosos
Simone Biles regresa a los Juegos Olímpicos 2024 a callar bocas: sorprendió en gimnasia artística con su salto
3 mins

Simone Biles regresa a los Juegos Olímpicos 2024 a callar bocas: sorprendió en gimnasia artística con su salto

Univision Famosos
Estos famosos se animaron a usar una app de citas para encontrar el amor y a 3 sí les funcionó
3 mins

Estos famosos se animaron a usar una app de citas para encontrar el amor y a 3 sí les funcionó

Univision Famosos
Simone Biles se comprometió y su anillo acaparó la atención: tiene varios diamantes
2 mins

Simone Biles se comprometió y su anillo acaparó la atención: tiene varios diamantes

Univision Famosos

“No vengas a mí por mi cabello. Se hizo, pero el autobús no tiene aire acondicionado y hace como mil grados”, expresó en referencia a que su look del 28 de julio se deshizo y su cabello se encrespó.

Simone Biles en los Juegos Olímpicos París 2024.
Simone Biles en los Juegos Olímpicos París 2024.
Imagen Getty Images


Simone Biles acompañó su publicación con imágenes de su trayecto en el interior del autobús, donde se dejó ver con un ventilador en la mano mientras lidiaba con las altas temperaturas.

“Voy a tomar tu mano cuando diga esto: la próxima vez que quieras comentar sobre el cabello de una chica negra, SIMPLEMENTE NO LO HAGAS”, sentenció.

Así respondió Simone Biles a críticas por su cabello.
Así respondió Simone Biles a críticas por su cabello.
Imagen Simone Biles / Instagram


Esta no es la primera vez que la atleta olímpica tiene que defenderse de las críticas por su cabello. En 2023, Simone Biles enfrentó a los haters luego de un sinfín de comentarios negativos por el peinado ‘deshecho’ que lució en su boda con el jugador de la NFL, Jonathan Owens.

“¡Creo que también olvidan que vivo en HOUSTON, TEXAS y sudé tan pronto como salimos para tomar fotos (de la boda) pero pueden seguir quejándose”, anotó en X en abril de 2023.


Relacionados:
FamososPremios Juventud

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Consuelo
Gratis
Algo azul
¿Quieres ser mi hijo?
Camino a Arcadia
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD