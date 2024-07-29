Alan Cleland, el surfista mexicano de Colima que triunfa en los Juegos Olímpicos de París 2024

Video Alan Cleland fue menospreciado por ser un surfista mexicano: también rechazaron su apariencia

Alan Cleland, el joven de Colima que conquista las olas

El surf ha ganado un lugar en los Juegos Olímpicos, pero no fue una categoría olímpica hasta Tokyo 2020, cuando al fin se le dio la oportunidad a cientos de surfistas para demostrarle al mundo su capacidad de dominar las olas.

En París 2024, 48 surfistas de todo el mundo compiten por las medallas en las aguas del mar de Tahití, específicamente en la isla de Tehaupo’o, la joya de la Polinesia Francesa.

Entre esos atletas se encuentra Alan Cleland, un joven mexicano que ha dedicado su vida a las olas. Alan nació en Boca de Pascuales, una comunidad rural en Tecomán, Colima. Cuando tenía tan solo dos años, Cleland se enamoró del mar y comenzó a practicar surf junto con su padre, Alan Cleland Sr. A los seis años, Alan Jr. ya surfeaba solo, y a los 13 participó en su primera competencia internacional.

Alan no busca únicamente la gloria olímpica; también tiene una misión más profunda. Quiere que más personas comprendan la belleza del surf, que lo vean como algo más que un simple espectáculo. Alan declaró en una entrevista con la revista Proceso.

"Quiero decirle a la gente que el surfing es un deporte extremo y profesional, no es de hippies; es un deporte de alto rendimiento. Sé que mucha gente no lo sabe, pero entrenamos hasta el cansancio y peleamos por grandes resultados. Ya estamos en los Juegos Olímpicos, es algo importante”



Además, para el surfista mexicano una de las cosas más bellas de este deporte es que cualquiera puede practicarlo.

"Es un deporte aspiracional de acceso universal. Lo pueden practicar todas las personas aun sin tener recursos. La mitad de nuestros seleccionados nacionales son muchachos que empezaron sin recursos"

Los obstáculos de Alan Cleland para llegar a las Olimpiadas 2024

El camino de Alan Cleland no ha estado exento de desafíos. En 2021 se enfrentí a una grave lesión, al romperse el talón y los ligamentos de rodilla, así como golpes en la cabeza. Él mismo lo ha dicho: el mar es completamente impredecible. Si bien no se puede saber de antemano qué pasará, se puede trabajar en la salud mental para lidiar mejor con los golpes e imprevistos, además de poder seguir adelante.

Desafortunadamente, Alan no cuenta aún con el equipo integral de expertos con el que debería contar cada atleta olímpico. Ha sido su familia quien lo ha apoyado emocional y económicamente en esta aventura. Alan Cleland Sr. fue, en su momento, surfista profesional. La madre de Alan Cleland Jr. falleció en 2019, marcando para siempre la vida de su hijo. Desde entonces, Alan ha dejado el ego a un lado y se esfuerza por tratar a todas las personas con amabilidad y respeto.

Alan Cleland ha demostrado ser un joven ambicioso y apasionado, pero también sensible y dispuesto a ser un ejemplo para miles de jóvenes mexicanos.

¿Cómo se califica el surf en las Olimpiadas 2024?

Al tratarse de un deporte 'nuevo' en los Juegos Olímpicos, es común para los espectadores no concer todas las reglas del surf. La puntuación toma en cuenta las maniobras de los surfistas (por ejemplo, giros o 'tubos'), la velocidad, fluidez, la dificultad de dichas maniobras y la manera en la que éstas son combinadas. Pero lo más importante a tomar en cuenta son las olas. Para ello, cinco jueces puntúan las olas surfeadas por los atletas con un número del 1 al 10 (con decimales). Las dos olas con más alta puntuación de un competidor se combinan para obtener el total general. Si una ola perfecta tiene un valor de 10 puntos, una 'serie' perfecta valdría 20.