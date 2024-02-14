Sebastián Rulli

Sebastián Rulli le dice esto a Angelique Boyer en medio de rumores de separación

El protagonista de telenovelas sacó su lado romántico y así reaccionó la actriz al ver el mensaje.

Video Angelique Boyer casi "se infarta" al ver la peligrosa foto que Sebastián Rulli se tomó en sus vacaciones

Sebastián Rulli y Angelique Boyer enfrentaron hace unos días una serie de rumores que apuntaban que tras nueve años juntos se separaban.

El actor decidió acabar con las especulaciones y lo negó todo en diversas entrevistas; incluso, ahora reiteró su amor por la francesa e impactó al dedicarle un romántico mensaje a su pareja.

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el argentino celebró el Día del Amor y la Amistad con una emotiva dedicatoria para la protagonista de ‘Lo que la vida me robó’, telenovela que puedes ver en ViX.

Sebastián Rulli le manda mensaje a Angelique Boyer por San Valentín

Sebastián Rulli publicó una serie de fotografías de algunos de los momentos más románticos que ha vivido con Angelique Boyer, a quien de cariño llamó ‘Mi Cielo’.

Feliz Día del Amor y la Amistad mi cielo, deseo que todos ustedes puedan sentir y gozar de estos sentimientos tan hermosos. ¡Feliz día para tod@s!”, precisó el galán de melodramas.

En cuestión de minutos, la publicación del actor consiguió un sinfín de reproducciones y alcanzó más de 176 mil ‘Me gusta’.

El mensaje de Sebastián Rulli a Angelique Boyer por el Día de San Valentín.
El mensaje de Sebastián Rulli a Angelique Boyer por el Día de San Valentín.
Imagen Sebastián Rulli/Instagram


Mientras los fieles admiradores de la pareja aplaudían que su separación son simples chismes , otros detallaron lo enamorados que se ven en las imágenes.

Erika Buenfil, Víctor González, Erik Hayser, José Ron, Eiza González y Grettell Valdez fueron algunos de los famosos que también quedaron encantados con la publicación.

Angelique Boyer reacciona a las palabras de Sebastián Rulli

La actriz reaccionó a la romántica publicación de Sebastián Rulli por el Día del Amor y la Amistad, por lo que replicó la grabación en su perfil personal y le dedicó un ‘Te Amo’.

Sin embargo, Angelique Boyer también agradeció las palabras del actor en el post y detalló: “Que todos los días sean de mucho amor del bueno, que va con complicidad, respeto y admiración. Te amo Sebastián Rulli”.

Dichos mensajes confirman lo dicho por el argentino el pasado 12 de febrero, cuando detalló que no sabía de dónde sacaban los rumores de separación.

No sé de dónde lo sacaron, estábamos documentando que estábamos todo muy bien… Que digan lo que quieran, total”, precisó el actor en 'Despierta América'.

Sebastián RulliAngelique BoyerParejas de famososCelebridadesFamososTelenovelasNovelasPremio Lo Nuestro

