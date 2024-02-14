Sebastián Rulli le dice esto a Angelique Boyer en medio de rumores de separación

Video Angelique Boyer casi "se infarta" al ver la peligrosa foto que Sebastián Rulli se tomó en sus vacaciones

Sebastián Rulli y Angelique Boyer enfrentaron hace unos días una serie de rumores que apuntaban que tras nueve años juntos se separaban.

El actor decidió acabar con las especulaciones y lo negó todo en diversas entrevistas; incluso, ahora reiteró su amor por la francesa e impactó al dedicarle un romántico mensaje a su pareja.

PUBLICIDAD

Fue a través de su cuenta oficial de Instagram que el argentino celebró el Día del Amor y la Amistad con una emotiva dedicatoria para la protagonista de ‘Lo que la vida me robó’, telenovela que puedes ver en ViX.

Sebastián Rulli le manda mensaje a Angelique Boyer por San Valentín

Sebastián Rulli publicó una serie de fotografías de algunos de los momentos más románticos que ha vivido con Angelique Boyer, a quien de cariño llamó ‘Mi Cielo’.

“ Feliz Día del Amor y la Amistad mi cielo, deseo que todos ustedes puedan sentir y gozar de estos sentimientos tan hermosos. ¡Feliz día para tod@s!”, precisó el galán de melodramas.

En cuestión de minutos, la publicación del actor consiguió un sinfín de reproducciones y alcanzó más de 176 mil ‘Me gusta’.

El mensaje de Sebastián Rulli a Angelique Boyer por el Día de San Valentín. Imagen Sebastián Rulli/Instagram



Mientras los fieles admiradores de la pareja aplaudían que su separación son simples chismes , otros detallaron lo enamorados que se ven en las imágenes.

Erika Buenfil, Víctor González, Erik Hayser, José Ron, Eiza González y Grettell Valdez fueron algunos de los famosos que también quedaron encantados con la publicación.

Angelique Boyer reacciona a las palabras de Sebastián Rulli

La actriz reaccionó a la romántica publicación de Sebastián Rulli por el Día del Amor y la Amistad, por lo que replicó la grabación en su perfil personal y le dedicó un ‘Te Amo’.

Sin embargo, Angelique Boyer también agradeció las palabras del actor en el post y detalló: “Que todos los días sean de mucho amor del bueno, que va con complicidad, respeto y admiración. Te amo Sebastián Rulli”.

PUBLICIDAD

Dichos mensajes confirman lo dicho por el argentino el pasado 12 de febrero, cuando detalló que no sabía de dónde sacaban los rumores de separación.