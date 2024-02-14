Aracely Arámbula

Sebastián Rulli reacciona a la muerte de su exsuegra, la mamá de Aracely Arámbula

El actor recordó a doña Socorro Jaques como una mujer "encantadora" y lamentó su fallecimiento. Sebastián y Aracely mantuvieron una relación de un año.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.

La muerte de doña Socorro Jaques, madre de Aracely Arámbula, tomó por sorpresa a Sebastián Rulli, con quien la actriz mantuvo un romance hace más de una década.

PUBLICIDAD

El actor argentino se enteró del fallecimiento de su exsuegra cuando una reportera de Despierta América lo cuestionó al respecto.

"¡Ah! No sabía, no, no, no, lo lamento mucho, qué pena, qué mala onda", dijo el novio de Angelique Boyer visiblemente sorprendido en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Así recuerda Sebastián Rulli a la mamá de Aracely Arámbula

Más sobre Aracely Arámbula

Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista
1:00

Joven cantante chileno aclara si es hijo de ‘Luismi’ tras video viral y advertencia del artista

Univision Famosos
Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 
1:00

Imitador confundido con hijo de ‘Luismi’ acusa que él lo quiere “silenciar” tras video viral 

Univision Famosos
¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos
1:03

¿Hijos de Luis Miguel y Aracely Arámbula reaparecieron en video? Así lucían en últimas fotos

Univision Famosos
Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?
0:58

Aracely Arámbula habla sobre el presunto lanzamiento como cantante de su hijo ¿ya hay fecha?

Univision Famosos
Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?
1:16

Aracely Arámbula celebra los 18 años del hijo mayor que tiene con 'Luismi': ¿por fin lo presenta?

Univision Famosos
Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"
2 mins

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel debutaría primero como modelo: "Es muy guapo"

Univision Famosos
¿Luis Miguel apoyará a su hijo con Aracely Arámbula a debutar como cantante?: "Es necesario"
2 mins

¿Luis Miguel apoyará a su hijo con Aracely Arámbula a debutar como cantante?: "Es necesario"

Univision Famosos
"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento
2 mins

"Canta bien": amigo de Luis Miguel confirma que el hijo mayor que tuvo con 'La Chule' tiene talento

Univision Famosos
“Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas
0:57

“Viene ‘Micky’ Junior”: hijo de ‘La Chule’ y ‘Luismi’ se lanzaría como cantante en semanas

Univision Famosos
Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel estaría por debutar como cantante: “Va a superar al papá”
2 mins

Hijo de Aracely Arámbula y Luis Miguel estaría por debutar como cantante: “Va a superar al papá”

Univision Famosos

El actor aseguró que sí llegó a conocer a la madre de la actriz, incluso, la describió como una mujer "encantadora".

"Sí claro, divina, una mujer encantadora, siempre muy amable, siempre al pendiente de su familia. (Muy apegada) a toda la familia. Es una familia muy unida. Qué pena la verdad", añadió Rulli en la entrevista con el matutino de Univision.

Ni Aracely ni su hermano Leonardo Arámbula han dado declaraciones sobre la muerte de su madre, de 81 años. Sin embargo, el programa 'Ventaneando' reportó este 14 de febrero que doña Socorro falleció la noche del 9 de febrero en la Ciudad de México y los servicios fúnebres fueron en privado, a los cuáles solo asistieron 17 personas. Más tarde, la periodista Addis Tuñón reveló en el programa 'De Primera Mano' que la señora murió a causa de un cáncer que la aquejaba.

La relación de Aracely Arámbula y Sebastián Rulli

En 2012 Aracely Arámbula y Sebastián Rulli dieron vida a Gardenia Peralta y Ricardo Cordero en 'Perfume de gardenias', puesta en escena escrita por Francisco Oyanguren que se montó en la Ciudad de México con gran éxito.

Fue tras su convivencia en esa obra de teatro que comenzaron una relación sentimental y confirmaron su noviazgo en junio de ese año. Estuvieron juntos hasta septiembre de 2013, cuando el actor argentino anunció el rompimiento.

PUBLICIDAD

"Quiero hacer de su conocimiento que Aracely y yo hemos decidido, de mutuo acuerdo, dar por terminada nuestra relación sentimental. Pido de la manera más atenta que respeten nuestra privacidad. Y espero comprendan que no responderé ningún cuestionamiento al respecto. Gracias", escribió en su cuenta de Twitter.

Relacionados:
Aracely ArámbulaSebastián RulliParejas de famososCelebridadesTelenovelasNovelasFamososPremio Lo Nuestro

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Tomy Zombie
Gratis
Consuelo
Gratis
Tráiler: Papás por siempre
Tráiler: El dentista
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD