Sebastián Rulli reacciona a la muerte de su exsuegra, la mamá de Aracely Arámbula

La muerte de doña Socorro Jaques, madre de Aracely Arámbula, tomó por sorpresa a Sebastián Rulli, con quien la actriz mantuvo un romance hace más de una década.

El actor argentino se enteró del fallecimiento de su exsuegra cuando una reportera de Despierta América lo cuestionó al respecto.

"¡Ah! No sabía, no, no, no, lo lamento mucho, qué pena, qué mala onda", dijo el novio de Angelique Boyer visiblemente sorprendido en el aeropuerto de la Ciudad de México.

Así recuerda Sebastián Rulli a la mamá de Aracely Arámbula

El actor aseguró que sí llegó a conocer a la madre de la actriz, incluso, la describió como una mujer "encantadora".

"Sí claro, divina, una mujer encantadora, siempre muy amable, siempre al pendiente de su familia. (Muy apegada) a toda la familia. Es una familia muy unida. Qué pena la verdad", añadió Rulli en la entrevista con el matutino de Univision.

Ni Aracely ni su hermano Leonardo Arámbula han dado declaraciones sobre la muerte de su madre, de 81 años. Sin embargo, el programa 'Ventaneando' reportó este 14 de febrero que doña Socorro falleció la noche del 9 de febrero en la Ciudad de México y los servicios fúnebres fueron en privado, a los cuáles solo asistieron 17 personas. Más tarde, la periodista Addis Tuñón reveló en el programa 'De Primera Mano' que la señora murió a causa de un cáncer que la aquejaba.

La relación de Aracely Arámbula y Sebastián Rulli

En 2012 Aracely Arámbula y Sebastián Rulli dieron vida a Gardenia Peralta y Ricardo Cordero en 'Perfume de gardenias', puesta en escena escrita por Francisco Oyanguren que se montó en la Ciudad de México con gran éxito.

Fue tras su convivencia en esa obra de teatro que comenzaron una relación sentimental y confirmaron su noviazgo en junio de ese año. Estuvieron juntos hasta septiembre de 2013, cuando el actor argentino anunció el rompimiento.

