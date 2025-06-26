Cecilia Galliano habla como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli y sorprende: esto dijo

Video Angelique Boyer confiesa que admira a Cecilia Galliano: “No puedo más que respetar”

Cecilia Galliano habló como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli, e incluso calificó su papel como padre del único hijo que tuvieron: Santiago.

La pareja de actores estuvieron casados de 2007 a 2011 y protagonizaron un polémico divorcio, pues tuvieron una batalla legal por una lujosa camioneta que ella le regaló cuando estaban juntos, pero que él vendió.

Fue hasta 2015 cuando el juez falló a favor de Cecilia Galliano, por lo que Sebastián Rulli tuvo que devolver el automóvil.

Cecilia Galliano dice cómo es Sebastián Rulli como papá

La actriz reveló que su hijo, Santiago, se encuentra actualmente de viaje con su padre y que planea reunirse con él próximamente.

Galliano subrayó, en entrevista para Sale el sol este 26 de junio, la excelente relación que mantienen como padres, afirmando que Santi es "un gran niño" criado por "dos papás bien".

Además, explicó que siempre tuvo la intención de que su hijo tenga "los mejores papás por su tranquilidad emocional" y para que su vida sea "bonita".

Cecilia confesó que "Sebas (Rulli) es un gran papá” y añadió que ella también se considera “una gran mamá”.

Cecilia Galliano enfrenta la pérdida de su madre

Cecilia pasa por difíciles momentos por la muerte de su madre, doña Marta Cecilia, quien partió el pasado 4 de junio.

Ella reveló que ha encontrado apoyo en su padre, Omar Galliano. Esta pérdida, según palabras de la actriz, los ha unido aún más, y admira la gran fuerza y entereza que su padre ha demostrado a sus 80 años, considerándolo un "gran apoyo emocional" y un modelo a seguir.