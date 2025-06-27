¿Sebastián Rulli y Cecilia Galliano ya son suegros?: su hijo está saliendo con actriz

Video Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo

Sebastián Rulli y Cecilia Galliano estarían a punto de debutar como suegros, ya que su hijo se está dando la oportunidad de conocer a la actriz e 'influencer', Paula Cacho.

Este 25 de junio, Santiago Rulli y su hermana, Valentina, fueron captados en los foros de Televisa San Ángel. Ambos aseguraron a la prensa mexicana que su presencia era en apoyo a Paula Cacho, quien participa en la serie de ViX, ‘Tomy Zombie’.

“Andamos apoyando a Pau. Santi me pidió que viniera y aquí andamos”, comentó a Edén Dorantes la hija de Cecilia Galliano, pero cuando fueron cuestionados sobre su vida amorosa, Santiago Rulli intercambió miradas de complicidad con su hermana y respondió: “Vine a ver a Pau, estoy hablando con ella”.

¿Quién es la actriz con la que sale Santiago Rulli?

Santiago Rulli no dio mayores detalles sobre su relación con Paula Cacho. Sin embargo, la joven reveló al periodista John Garavito que llevaba poco más de un mes saliendo con él.

“No somos novios aún, pero… ojalá, pronto”, expresó al mismo tiempo en que cruzaba los dedos. “(Llevamos) saliendo como un mes y medio… apenas estamos por ahí viendo qué onda”, agregó.

Ella es Paula Cacho, actriz e 'influencer' que sale con Santiago Rulli. Imagen Paula Cacho / Instagram



Durante la entrevista, la actriz de la telenovela ‘El Precio de Amarte’ ventiló que su primer acercamiento con Santiago fue a través de redes sociales porque tienen “un amigo en común”. Subrayó que, aunque le “encantaría”, no ha conocido a los famosos padres de su galán, y que con la única persona de su familia que ha convivido es con Valentina.

Paula no dio muchos detalles sobre su relación con Santiago, pero destacó que confía en que ésta prospere cuando él tenga que irse a Estados Unidos para continuar con sus estudios.