¿Angelique Boyer y Sebastián Rulli terminaron? Los mensajes que aclararían lo que ocurre en su relación

Video Angelique Boyer no pensó enamorarse de Sebastián Rulli: una tragedia fue responsable de unir sus vidas

En días recientes surgió el rumor de la Angelique Boyer y Sebastián Rulli habían terminado tras nueve años de noviazgo. Incluso, la actriz se ha convertido en 'trending topic' en México desde la tarde del 7 de febrero en la red social X, antes Twitter.

Aunque es incierto el origen del rumor, en redes sociales circuló la teoría de que los protagonistas de Teresa, telenovela que puedes ver en ViX, se habían dejado de seguir en Instagram, información que es falsa. Univision Famosos se dio a la tarea de confirmar la información la noche de este 8 de febrero y se comprobó que continúan siendo 'followers' el uno del otro y, además, ambos mantienen sus fotografías y dedicatorias de amor.

Angelique Boyer y Sebastián Rulli todavía se siguen en Instagram. Imagen Instagram

Los románticos mensajes

PUBLICIDAD

En medio de la ola de especulaciones sobre una posible ruptura, la noche de este 8 de febrero el actor argentino, de 48 años, comentó en una reciente publicación que la actriz de origen francés, de 35 años, hizo en Instagram, donde dejó claro el gran amor que le tiene.

En la serie de fotografías que compartió la noche de este 8 de febrero sobre el reciente viaje que hizo junto a su novio a Argentina, expresó las maravillas naturales de las Cascadas de Iguazú.

"TBT Una maravilla natural del mundo. Un lugar que une tres fronteras de países que amo. Argentina, Brasil y Paraguay. Ahora conozco los tres un poquito, vamos por más. Iguazú en Guaraní es agua grande. La pasamos increíble".

Rulli no tardó en reaccionar y le reiteró su amor con un tierno mensaje: "¡Todo a tu lado es hermoso! Pero si además es hermoso por sí solo… ¡a tu lado se convierte en espectacular! Amo viajar junto a ti y descubrir el mundo y lo que nos provoca", escribió.

Imagen Angelique Boyer/Instagram

El 4 de febrero Sebastián también compartió algunas imágenes de las cascadas y puso: "Detrás de cada sonrisa, hay una historia, un viaje y un montón de lecciones aprendidas".

Angelique comentó en la publicación del galán de telenovelas: "¡Hermoso, combinas con el cielo y el paraíso!".

Imagen Sebastián Rulli/Instagram