Sebastián Rulli

Sebastián Rulli reaparece en clínica: revela condición de salud con la que fue diagnosticado

El actor se dejó ver desde una cama hospitalaria este 9 de julio. El novio de Angelique Boyer reveló en su publicación que había sido diagnosticado con una lesión “común” pero bastante dolorosa.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
Video ¿Le dio pudor? La reacción de Sebastián Rulli a las fotografías donde aparece sin ropa

Sebastián Rulli reapareció en una clínica luego de celebrar a lo grande su cumpleaños y el de su novia, Angelique Boyer.

A través de sus historias de Instagram, el actor reveló la condición de salud con la que fue diagnosticado hace tiempo, destacando que “no era nada grave”, pero sí de cuidado.

PUBLICIDAD

Desde la terapia de mi codo. No se asusten, no es nada grave. Tengo ya varias sesiones que había tomado antes de irme de viaje, pero me hace falta más”, compartió el 8 de julio.

Sebastián Rulli revela que toma terapia de choques para aliviar la epicondilitis, padecimiento con el que fue diagnosticado.
Sebastián Rulli revela que toma terapia de choques para aliviar la epicondilitis, padecimiento con el que fue diagnosticado.
Imagen Sebastián Rulli / Instagram

Más sobre Sebastián Rulli

Hijo de Sebastián Rulli de 15 años está “ enamorado”: revelan su noviazgo
0:46

Hijo de Sebastián Rulli de 15 años está “ enamorado”: revelan su noviazgo

Univision Famosos
¿Sebastián Rulli y Cecilia Galliano ya son suegros?: su hijo está saliendo con actriz
2 mins

¿Sebastián Rulli y Cecilia Galliano ya son suegros?: su hijo está saliendo con actriz

Univision Famosos
Cecilia Galliano sorprende al lanzar elogio para su ex, Sebastián Rulli
0:52

Cecilia Galliano sorprende al lanzar elogio para su ex, Sebastián Rulli

Univision Famosos
Cecilia Galliano habla como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli y sorprende: esto dijo
2 mins

Cecilia Galliano habla como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli y sorprende: esto dijo

Univision Famosos
¿Le dio pudor? La reacción de Sebastián Rulli a las fotografías donde aparece sin ropa
0:53

¿Le dio pudor? La reacción de Sebastián Rulli a las fotografías donde aparece sin ropa

Univision Famosos
Sebastián Rulli sufre duro golpe con la muerte de un querido familiar: "Fuiste un ser humano excepcional"
1 mins

Sebastián Rulli sufre duro golpe con la muerte de un querido familiar: "Fuiste un ser humano excepcional"

Univision Famosos
¿Sebastián Rulli es uno de los actores “mejores pagados del mundo”? Así reaccionó
1:21

¿Sebastián Rulli es uno de los actores “mejores pagados del mundo”? Así reaccionó

Univision Famosos
Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo
1:09

Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo

Univision Famosos
Así evita Angelique Boyer que Sebastián Rulli le sea infiel
1:20

Así evita Angelique Boyer que Sebastián Rulli le sea infiel

Univision Famosos
¿Angelique Boyer se ha descuidado físicamente en los últimos años? Sebastián Rulli responde
0:46

¿Angelique Boyer se ha descuidado físicamente en los últimos años? Sebastián Rulli responde

Univision Famosos

¿De qué está enfermo Sebastián Rulli?

De acuerdo con el intérprete, de 50 años, la condición de salud que padece se llama epicondilitis, por lo cual únicamente necesitaba rehabilitación.

Tengo epicondilitis. Es un tendón del codo que se inflama… algunos le llaman codo de tenista, y yo creo que fue por exceso de ejercicio que se me complicó. Yo juego al tenis y al pádel con la mano derecha, así que está medio raro el ‘codo de tenista’ en la mano izquierda, pero bien, muy molesto, hay que hacer terapia de choques para que se vaya desinflamando”, explicó y puntualizó que, probablemente, su padecimiento se haya complicado porque dejó las terapias para irse de viaje.

“Me tocó retomar, así que bueno, poco a poco”, sentenció Sebastián Rulli.

¿Qué es la epicondilitis?

Según información de Mayo Clinic, la epicondilitis o codo de tenista, es una afección que puede producirse por “un uso excesivo de los músculos y tendones del codo”.

Aunque el codo de tenista suele estar relacionado con movimientos repetidos de la muñeca y el brazo, la mayoría de las personas que lo padecen, no juegan tenis.

Relacionados:
Sebastián RulliFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
De viaje con los Derbez
Gratis
Papás por Siempre
Gratis
Tráiler: Con esa misma mirada (Temporada 3)
Instintos
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD