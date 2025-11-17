Angelique Boyer opina sobre el noviazgo del hijo de Sebastián Rulli ¿le da consejos de amor?

Video Hijo de Sebastián Rulli de 15 años está “ enamorado”: revelan su noviazgo

Santiago, el hijo de Sebastián Rulli y Cecilia Galliano, está muy enamorado de su novia, la actriz Paula Cacho. Sus famosos padres han externado el cariño que le tienen a su nuera, pero ahora es Angelique Boyer quien habló del romance de su hijastro.

¿Qué opina Angelique Boyer del noviazgo de Santiago Rulli?

En un reciente encuentro con los medios de comunicación, la actriz fue cuestionada respecto a Santiago y Paula Cacho.

"Muy emocionada, una linda historia. La verdad es que estoy muy contenta por ellos. Son chiquitos, pero a la vez dos grandes que se han juntado y espero se hagan muy buena compañía", dijo a la prensa, reportó el programa 'Venga la alegría'.

Boyer compartió que no le da consejos de amor al hijo de Rulli, pues "está descubriendo, está aprendiendo a vivir", sentenció.

Santiago Rulli y su novia Paula Cacho. Imagen Paula Cacho/Instagram

El noviazgo de Santiago Rulli y Paula Cacho

Desde el 2024, Santiago Rulli vive en una academia de Florida en donde se prepara para convertirse en basquetbolista, deporte que le apasiona.

El jovencito viaja a México durante sus periodos vacacionales, así como sus padres también lo visitan.

Sin embargo, en octubre recibió la visita más esperada: la de su novia. Paula viajó a Florida y ambos compartieron su felicidad al estar casi dos semanas juntos, pues desde que Santiago se mudó a Estados Unidos viven su noviazgo a distancia.

"Lo volví a ver. Fueron los mejores 10 días de mi vida contigo a mi lado, las risas y los momentos se volvieron inolvidables. En tan poco tiempo lograste ganarte mi corazón y hacerme la niña más feliz del mundo, te llegué a amar tanto que no me imagino mi vida sin ti, sin tu sonrisa, sin tu carisma, sin tu luz, iluminas mi vida como nunca nadie lo ha hecho. Sé que somos muy jóvenes, pero quiero estar contigo para toda la vida, te amo", escribió la actriz en Instagram.

Por su parte, Santiago también le dedicó unas palabras en la misma red social: "Gracias por darme los 10 mejores días del mundo mi niña, gracias por ser una niña tan increíble y apoyarme en todo, y a pesar de la distancia, siempre estás para mí en las buenas y en las malas. Gracias por llenarme de luz con el brillo de tus ojos. Sé que somos jóvenes, pero quiero estar contigo toda la vida. Te amo muchísimo".