Sebastián Rulli sufre duro golpe con la muerte de un querido familiar: "Fuiste un ser humano excepcional"

Sebastián Rulli externó su tristeza en Instagram al compartir que un integrante muy querido de su familia falleció.

El actor le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su tío paterno, Hernán Rulli, sin dar mayores detalles.

"Descansa en paz querido tío y padrino. Fuiste un ser humano excepcional, con un corazón enorme. Te vamos a extrañar mucho. Gracias por todo lo que nos brindaste. ¡Vuela alto Hernán Rulli!", escribió en un primer mensaje en sus historias publicada el 23 de mayo.

En otra fotografía agregó: "Estarás siempre en mi corazón".