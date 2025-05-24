Sebastián Rulli

Sebastián Rulli sufre duro golpe con la muerte de un querido familiar: "Fuiste un ser humano excepcional"

El actor argentino compartió su pesar ante el sensible fallecimiento de un miembro de su familia. Sebastián le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo

Sebastián Rulli externó su tristeza en Instagram al compartir que un integrante muy querido de su familia falleció.

Más sobre Sebastián Rulli

Sebastián Rulli reaparece en clínica: revela condición de salud con la que fue diagnosticado
1 mins

Sebastián Rulli reaparece en clínica: revela condición de salud con la que fue diagnosticado

Univision Famosos
¿Sebastián Rulli y Cecilia Galliano ya son suegros?: su hijo está saliendo con actriz
2 mins

¿Sebastián Rulli y Cecilia Galliano ya son suegros?: su hijo está saliendo con actriz

Univision Famosos
Cecilia Galliano sorprende al lanzar elogio para su ex, Sebastián Rulli
0:52

Cecilia Galliano sorprende al lanzar elogio para su ex, Sebastián Rulli

Univision Famosos
Cecilia Galliano habla como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli y sorprende: esto dijo
2 mins

Cecilia Galliano habla como pocas veces de su ex, Sebastián Rulli y sorprende: esto dijo

Univision Famosos
¿Le dio pudor? La reacción de Sebastián Rulli a las fotografías donde aparece sin ropa
0:53

¿Le dio pudor? La reacción de Sebastián Rulli a las fotografías donde aparece sin ropa

Univision Famosos
¿Sebastián Rulli es uno de los actores “mejores pagados del mundo”? Así reaccionó
1:21

¿Sebastián Rulli es uno de los actores “mejores pagados del mundo”? Así reaccionó

Univision Famosos
Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo
1:09

Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo

Univision Famosos
Así evita Angelique Boyer que Sebastián Rulli le sea infiel
1:20

Así evita Angelique Boyer que Sebastián Rulli le sea infiel

Univision Famosos
¿Angelique Boyer se ha descuidado físicamente en los últimos años? Sebastián Rulli responde
0:46

¿Angelique Boyer se ha descuidado físicamente en los últimos años? Sebastián Rulli responde

Univision Famosos
Sebastián Rulli revela que tiene “una propuesta en mente” para Angelique Boyer: ¿matrimonio?
2 mins

Sebastián Rulli revela que tiene “una propuesta en mente” para Angelique Boyer: ¿matrimonio?

Univision Famosos

El actor le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su tío paterno, Hernán Rulli, sin dar mayores detalles.

PUBLICIDAD

"Descansa en paz querido tío y padrino. Fuiste un ser humano excepcional, con un corazón enorme. Te vamos a extrañar mucho. Gracias por todo lo que nos brindaste. ¡Vuela alto Hernán Rulli!", escribió en un primer mensaje en sus historias publicada el 23 de mayo.

En otra fotografía agregó: "Estarás siempre en mi corazón".

El argentino siempre ha sido muy reservado sobre su familia, pero en esta ocasión externó su pesar ante la sensible pérdida.

Relacionados:
Sebastián RulliMuertesTelenovelasNovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Instintos
Laura Bozzo
Consuelo
Gratis
LALOLA
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD