Sebastián Rulli sufre duro golpe con la muerte de un querido familiar: "Fuiste un ser humano excepcional"
El actor argentino compartió su pesar ante el sensible fallecimiento de un miembro de su familia. Sebastián le dedicó un emotivo mensaje de despedida en redes.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Por:
Ashbya Meré.
Video Sebastián Rulli responde si está listo para ser 'El Suegro de México' por la galanura de su hijo
Sebastián Rulli externó su tristeza en Instagram al compartir que un integrante muy querido de su familia falleció.
El actor le dedicó un emotivo mensaje de despedida a su tío paterno, Hernán Rulli, sin dar mayores detalles.
"Descansa en paz querido tío y padrino. Fuiste un ser humano excepcional, con un corazón enorme. Te vamos a extrañar mucho. Gracias por todo lo que nos brindaste. ¡Vuela alto Hernán Rulli!", escribió en un primer mensaje en sus historias publicada el 23 de mayo.
En otra fotografía agregó: "Estarás siempre en mi corazón".
El argentino siempre ha sido muy reservado sobre su familia, pero en esta ocasión externó su pesar ante la sensible pérdida.