Continúan los problemas para 'Diddy': fiscalía le niega solicitud que afectaría su defensa

Video El video donde ‘Diddy’ alardeaba del “desmayo” de sus invitados en sus polémicas fiestas

El equipo legal de Sean 'Diddy' Combs presentó una solicitud al juez federal para que ordene a la Fiscalía de los Estados Unidos que se revelen los nombres de las presuntas víctimas anónimas, con el fin de poder preparar su defensa de quienes lo acusan de que " abusó, amenazó y coaccionó a personas para satisfacer sus deseos sexuales", reporta TMZ.

En los documentos se explica que una vez que se den a conocer los nombres habrá "evidencias abundantes" de que los encuentros habrían sido "consensuales".

De acuerdo con información de TMZ, la solicitud de Combs no tiene que ver con la denuncia que interpuso su expareja, Cassie Ventura, pues federales se estarían basando en las otras presuntas víctimas para construir el caso en su contra.

Recientemente se dio a conocer que el abogado Tony Buzbee representa a 120 presuntas víctimas, por lo cual los abogados de ‘Diddy’ desean que también se revelen sus nombres, para analizar todas las demandas civiles que hay en su contra.

Según los defensores legales del rapero, el caso "ha tenido un efecto dominó generalizado, que ha dado lugar a un torrente de denuncias por parte de denunciantes no identificados". Seis de ellos han hecho referencia a ser clientes de Buzbee.

La fiscalía se habría negado a la petición de 'Diddy'

De acuerdo con TMZ, los fiscales federales se habrían negado a la solicitud de revelar la identidad de las presuntas víctimas "en esta etapa".

El medio se comunicó con un representante de la Fiscalía de Estados Unidos para el Distrito Sur de Nueva York, quien se negó a hacer comentarios.

Mientras el caso avanza, Sean 'Diddy' Combs se encuentra recluido en una prisión de Brooklyn. En dos ocasiones se la negado la libertad bajo fianza y el juicio está programado para iniciar el 5 de mayo de 2025.