Polémicas de famosos

Ex de JLo se queda en prisión tras ser acusado de tráfico sexual y crimen organizado

El rapero fue detenido el pasado 16 de septiembre en Nueva York por delitos de extorsión y tráfico sexual. El rapero deberá permanecer en prisión hasta su juicio.

Univision y AP picture
Por:Univision y AP
Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

Sean ‘Diddy’ Combs se quedará en prisión hasta que comience su juicio por el delito de tráfico sexual y crimen organizado.

Este miércoles 18 de septiembre, el juez Andrew L. Carter Jr. rechazó la apelación de los abogados del rapero, quienes exigían que fuera liberado bajo fianza, según The New York Times.

En una carta enviada al juez el martes 17 de septiembre, los abogados de Sean ‘Diddy’ Combs describieron las condiciones en las que se encuentra su cliente como “horribles”, por lo que solicitaron que fuera trasladado a su casa de Florida con un equipo de seguridad las 24 horas del día, los 7 días de la semana.

Ante este escenario, el juez a cargo del caso declaró que el Gobierno había demostrado “con pruebas claras y convincentes que no hay ninguna condición o conjunto de condiciones para garantizar que no obstruya la justicia ni altere a los testigos”.

El arresto de Sean 'Diddy' Combs

Sean 'Diddy' Combs fue arrestado el lunes 16 de septiembre en Nueva York. El rapero enfrenta cargos federales de tráfico sexual y crimen organizado en una acusación formal, revelada el martes, en la que se afirma que golpeó y abusó de mujeres durante más de una década y presidió un sórdido imperio de crímenes sexuales.

La acusación detalla denuncias que datan de 2008 de que abusó, amenazó y coaccionó a mujeres durante años "para satisfacer sus deseos sexuales, proteger su reputación y ocultar su conducta".

Hasta el momento, Diddy continúa negando todas las acusaciones hechas en su contra. Incluso, se declaró inocente de los cargos el pasado 17 de septiembre.

