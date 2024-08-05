Jennifer Lopez

La razón por la que JLo y Ben Affleck se estarían divorciando (el alcohol tendría que ver)

Jennifer Lopez y Ben Affleck tendrían listos los papeles de su divorcio para ser llevados a la corte. Según reportes de Daily Mail, la marca de licor de la cantante sería una de las causas.

Por:
Elizabeth González.
Video ¿Ben Affleck de paseo y cariñoso con una ex? Aparece video con él en medio de rumores de divorcio de JLo

El divorcio entre Jennifer Lopez y Ben Affleck sería “inminente”. Luego de que Daily Mail reportara que los famosos tendrían listos los papeles de su divorcio para ser llevados a la corte, ahora trasciende la supuesta causa de su ruptura.

Según reportó el sitio británico el 3 de agosto, un amigo cercano al actor señaló que algunas actitudes de JLo no habrían terminado de agradar al intérprete de 51 años, por ejemplo, la exposición pública, ya que contrario a ella, él preferiría mantener su vida lejos de los paparazzis.

Sin embargo, aseguró que DeLola, la marca de licor de Jennifer Lopez, habría sido “la gota que derramó el vaso” en su matrimonio, ya que Ben Affleck continúa en rehabilitación por sus problemas con el alcohol.

De “egoísta e insensible” es como habría calificado Ben Affleck a la intérprete luego de este lanzamiento. Según reveló esta misma fuente a Daily Mail, Jennifer Lopez habría defendido su producto diciendo que solo era una "herramienta para convivir y no para abusar".

"Sabiendo que lo había perdido todo, incluido el amor de su familia, y sabiendo que posiblemente podría recaer, Jen decidió comenzar su propia línea de spritzers para conseguir más dinero, como si no tuviera suficiente", afirmó la fuente.

Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían roto todo tipo de contacto

En medio de rumores de separación, TMZ dio a conocer este 5 de agosto que Jennifer Lopez y Ben Affleck habrían roto todo tipo de contacto, lo que estaría “ralentizando” su divorcio.

Ben y Jen no están hablando entre ellos, ni en persona ni por teléfono, y esto está ralentizando mucho su divorcio”, afirmó el medio, citando fuentes cercanas.

“La relación fría entre Ben y Jen es realmente el único impedimento para que esto sea un divorcio rápido”, puntualizaron.

Según reportes de TMZ, hasta el momento, JLo y Ben Affleck no han solicitado la ayuda de abogados.

JLo y Ben Affleck intentaron salvar su matrimonio

El 24 de julio, Daily Mail reportó por primera vez que Jennifer López y Ben Affleck estarían preparados para concluir su enlace legal, a dos años de haberse dado el ‘Sí, acepto’.

Antes de tomar la supuesta decisión de separarse, las estrellas de Hollywood “querían darse una última oportunidad antes de dar marcha atrás y volver al principio escribiéndose cartas”.


