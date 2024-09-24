Preocupa bienestar de la hija 'adoptada' de Sean 'Diddy' Combs: no es su padre legalmente

Video El video de la agresión de Sean ‘Diddy’ Combs a su ex Cassie Ventura

Sean 'Diddy' Combs enfrenta serias acusaciones que incluyen extorsión, tráfico sexual y transporte para ejercer la prostitución. Fue arrestado el 16 de septiembre en Nueva York, después de una investigación federal. Además, su exnovia, Cassie Ventura, lo acusó de abuso físico y sexual durante su relación.

El rapero tiene siete hijos, uno de ellos adoptado por una de sus exparejas. Sin embargo, en 2020 presentó a Ava, de quien dijo también se haría cargo. Tras las acusaciones que enfrenta, el bienestar de la adolescente ha sido cuestionado.

PUBLICIDAD

¿Sean 'Diddy' Combs tiene una hija adoptada?

En 2020, el exnovio de Jennifer López presentó en un 'en vivo' en Instagram a Ava, a quien dijo había adoptado porque quería que tuviera un "padre negro".

Sin embargo, TMZ señala que fuentes cercanas al rapero aseguran que "nunca adoptó legalmente" a la adolescente.

En la transmisión, Sean le da un beso en la mejilla a Ava y dice que "la adoptó con el permiso de su madre". Además, narra que presuntamente ella estaba "en las calles" antes de que "Papá Combs decidiera que iba a ser un hombre cariñoso".

De acuerdo con la información de TMZ, Ava tiene padres que cuidan de ella y son amigos de Combs. Además, Sean " nunca ha tenido un rol paternal con ella legalmente o de otra manera", incluso, no ha sido parte de su vida recientemente.

Lo que sí es real, según la información, es que la joven es cercana a las gemelas de 17 años del rapero, D'Lila y Jessie, pues se conocen desde pequeñas.

Ava Baroni, Jessi Combs, Sean Combs, D'Lila Combs y Lily Felipe en 2019. Imagen Getty Images

¿Cuántos hijos tiene Sean 'Diddy' Combs?

Tras su arresto, el rapero ha "podido hablar brevemente con miembros de la familia y sus hijos por teléfono", reportó People.

Es padre de Quincy de 33 años, Justin de 30, Christian de 26, Chance de 18, Jessie y D'Lila de 17, y Love de casi dos años.

"Está muy preocupado por sus hijos y su bienestar. Tiene tres menores, dos de los cuales ahora no tienen a ninguno de sus padres mientras él está encarcelado", señaló una fuente a la revista.

Christian y las gemelas, Jessie y D'Lila, son producto de su relación con la modelo y actriz Kim Porter, quien murió en 2018 a los 47 años a causa de una neumonía. Quincy era el hijo de una previa relación de la modelo, pero el rapero lo adoptó.

PUBLICIDAD

A Justin lo tuvo con la estilista Misa Hylton, mientras que durante su relación con Sarah Chapman nació Chance.

Love es la hija más pequeña de 'Diddy', la niña cumplirá dos años en octubre y su madre es Dana Tran.