Sean Diddy Combs

'Diddy' Combs y Kim Porter pasaron de casi divorciarse a tener más hijos: su polémica relación

La vida de Sean 'Diddy' Combs ha estado repleta de polémica, incluso antes de que fuera acusado de tráfico sexual. Uno de los temas más comentados es su relación con la fallecida Kim Porter, madre de cuatro de sus siete hijos.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Mariana Rosas's profile picture
Por:Mariana Rosas
Video ¿Diddy acabó con la madre de sus hijos? Las últimas palabras de Kim Porter causaron un drama

Sean 'Diddy' Combs ha estado involucrado con varias mujeres, entre ellas Jennifer López (de hecho, fueron arrestados juntos) y Cassie Ventura. Sin embargo, fue con su primera esposa con quien tuvo la relación más larga. Kim Porter fue la madre de cuatro de los siete hijos de Puff Daddy y estuvo con él desde que comenzó su carrera.

La relación intermitente entre Sean 'Diddy' Combsy Kim Porter

PUBLICIDAD

Sean ‘Diddy’ Combs y Kim Porter se conocieron en la década de los 90. El rapero era asistente de A&R en Uptown Records y comenzaba a ganar experiencia como productor. Porter, por su parte, era la recepcionista en Uptown Records.

Su romance comenzó en 1994, pero en 1999 se separaron. Luego de esto, P. Daddy sostuvo un mediático noviazgo con Jennifer Lopez. Sin embargo, Combs y Porter se reconciliaron en 2003 y estuvieron juntos hasta su ruptura definitiva, en 2007.

Más sobre Sean Diddy Combs

Sean Diddy Combs habría despertado en prisión "con un cuchillo en la garganta": esto se sabe
2 mins

Sean Diddy Combs habría despertado en prisión "con un cuchillo en la garganta": esto se sabe

Univision Famosos
Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión
1:06

Dictan sentencia a Sean ‘Diddy’ Combs: estos años estará en prisión

Univision Famosos
Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años de prisión luego de evitar la cadena perpetua
2 mins

Sean ‘Diddy’ Combs es sentenciado a 4 años de prisión luego de evitar la cadena perpetua

Univision Famosos
‘Diddy’ Combs suplica “misericordia” antes de ser sentenciado: pide perdón
2 mins

‘Diddy’ Combs suplica “misericordia” antes de ser sentenciado: pide perdón

Univision Famosos
Sean 'Diddy' Combs recibe "ovación de pie" de reclusos tras veredicto en juicio: los detalles
2 mins

Sean 'Diddy' Combs recibe "ovación de pie" de reclusos tras veredicto en juicio: los detalles

Univision Famosos
Los rostros de los hijos y familia de ‘Diddy’ tras conocer veredicto contra el rapero
0:51

Los rostros de los hijos y familia de ‘Diddy’ tras conocer veredicto contra el rapero

Univision Famosos
Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles
0:57

Sean ‘Diddy’ Combs es culpable, pero absuelto de los cargos más graves: detalles

Univision Famosos
Sean 'Diddy' Combs absuelto por tráfico sexual: lo declaran culpable en estos dos cargos
2 mins

Sean 'Diddy' Combs absuelto por tráfico sexual: lo declaran culpable en estos dos cargos

Univision Famosos
Juicio de Sean ‘Diddy’ Combs: jurado llega a un veredicto parcial sobre 4 cargos en su contra
3 mins

Juicio de Sean ‘Diddy’ Combs: jurado llega a un veredicto parcial sobre 4 cargos en su contra

Univision Famosos
‘Diddy’ exigía a Cassie Ventura ocultar sus raíces: no quería que se viera “demasiado mexicana”
1:04

‘Diddy’ exigía a Cassie Ventura ocultar sus raíces: no quería que se viera “demasiado mexicana”

Univision Famosos

Se dice que el amor terminaría para ellos cuando la también modelo se enteró de que ‘Diddy’ Combs había tenido un hijo con otra mujer. Sin embargo, la expareja pudo mantener una relación cordial por el bien de sus hijos.

¿Cuántos hijos tuvieron Sean ‘Diddy’ Combs y Kim Porter?

Sean ‘Diddy’ Combs y Kim Porter tuvieron cuatro hijos. El primero de ellos, Quincy, es hijo de Kim con su primer marido, Al B. Sure! Sin embargo, Puff Daddy adoptó al niño como suyo. Posteriormente, tuvieron a Christian Casey, en 1998.

Imagen Getty


Las gemelas D'Lila Star y Jessie James nacieron tras la segunda etapa de la relación, cuando la pareja decidió regresar. Hoy son influencers y tienen 17 años.

La muerte de Kim Porter y los rumores de que Sean 'Diddy' Combs estuvo involucrado

En 2018, Kim Porter falleció a causa de una neumonía. Poco antes de morir, la modelo presentó síntomas similares a una gripa, pero se agravaron rápidamente. Las autoridades confirmaron que murió por complicaciones pulmonares. Su ex esposo, Sean ‘Diddy’ Combs, posteó un mensaje en Instagram al respecto:

“Durante los últimos tres días he estado intentando despertarme de esta pesadilla. Pero no lo he conseguido. No sé qué voy a hacer sin ti, bebé”.


Puff Daddy, además, le rindió homenaje a Kim Porter en los premios VMA de MTV de 2023. Interpretó un popurrí de sus mayores éxitos al lado de su hijo Christopher, conocido artísticamente como King Combs.

Relacionados:
Sean Diddy CombsKim PorterFamososJustin BieberVideoSEOParejas de famososPolémicas de famososEscándalos de famosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
La Trevi sin filtro
Gratis
Mirreyes vs Godínez: Las Vegas
Tráiler: Cómplices
De viaje con los Derbez
Gratis
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD