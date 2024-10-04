'Diddy' Combs y Kim Porter pasaron de casi divorciarse a tener más hijos: su polémica relación

Video ¿Diddy acabó con la madre de sus hijos? Las últimas palabras de Kim Porter causaron un drama

Sean 'Diddy' Combs ha estado involucrado con varias mujeres, entre ellas Jennifer López (de hecho, fueron arrestados juntos) y Cassie Ventura. Sin embargo, fue con su primera esposa con quien tuvo la relación más larga. Kim Porter fue la madre de cuatro de los siete hijos de Puff Daddy y estuvo con él desde que comenzó su carrera.

La relación intermitente entre Sean 'Diddy' Combsy Kim Porter

Sean ‘Diddy’ Combs y Kim Porter se conocieron en la década de los 90. El rapero era asistente de A&R en Uptown Records y comenzaba a ganar experiencia como productor. Porter, por su parte, era la recepcionista en Uptown Records.

Su romance comenzó en 1994, pero en 1999 se separaron. Luego de esto, P. Daddy sostuvo un mediático noviazgo con Jennifer Lopez. Sin embargo, Combs y Porter se reconciliaron en 2003 y estuvieron juntos hasta su ruptura definitiva, en 2007.

Se dice que el amor terminaría para ellos cuando la también modelo se enteró de que ‘Diddy’ Combs había tenido un hijo con otra mujer. Sin embargo, la expareja pudo mantener una relación cordial por el bien de sus hijos.

¿Cuántos hijos tuvieron Sean ‘Diddy’ Combs y Kim Porter?

Sean ‘Diddy’ Combs y Kim Porter tuvieron cuatro hijos. El primero de ellos, Quincy, es hijo de Kim con su primer marido, Al B. Sure! Sin embargo, Puff Daddy adoptó al niño como suyo. Posteriormente, tuvieron a Christian Casey, en 1998.

Las gemelas D'Lila Star y Jessie James nacieron tras la segunda etapa de la relación, cuando la pareja decidió regresar. Hoy son influencers y tienen 17 años.

La muerte de Kim Porter y los rumores de que Sean 'Diddy' Combs estuvo involucrado

En 2018, Kim Porter falleció a causa de una neumonía. Poco antes de morir, la modelo presentó síntomas similares a una gripa, pero se agravaron rápidamente. Las autoridades confirmaron que murió por complicaciones pulmonares. Su ex esposo, Sean ‘Diddy’ Combs, posteó un mensaje en Instagram al respecto:

“Durante los últimos tres días he estado intentando despertarme de esta pesadilla. Pero no lo he conseguido. No sé qué voy a hacer sin ti, bebé”.