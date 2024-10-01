Famosos

¿Cuántos hijos tiene 'Diddy' Combs? El mayor tiene 33 años y la menor solo uno

¿Quiénes conforman la familia de Sean 'Diddy' Combs, el rapero arrestado por presunto abuso sexual y tráfico de personas? Puff Daddy tiene varios hijos, cuyas edades van desde solo un año hasta los 33. Ellos son sus herederos y sus respectivas madres.

Mariana Rosas
El reconocido productor musical y rapero Sean 'Diddy' Combs ha sido noticia en los últimos días por una serie de acusaciones legales. En medio del huracán mediático están sus hijos, quienes se dice que están pasando por un duro momento al enterarse de los presuntos delitos de su padre. ¿Quiénes conforman la familia de Puff Daddy?

¿Cuántos hijos tiene 'Diddy' Combs?

Sean ‘Diddy’ Combs tiene siete hijos, cuyas edades van desde los 33 años hasta apenas un año y meses. Esta gran familia es producto de la relación de Puff Daddy con su exesposa Kim Porter (quien ya falleció) y otras mujeres. Ellos son los hijos del polémico rapero:

Quincy, el hijo mayor de Sean 'Diddy' Combs

El primogénito de Diddy tiene 33 años y en realidad es fruto de la relación entre Kim Porter y su expareja Albert Joseph Brown (Al B. Sure!), pero fue adoptado por el rapero desde pequeño, cuando comenzó a salir con Kim. Quincy, además de ser músico, también es un reconocido productor y actor. Él sufrió la pérdida de su madre en 2018, por lo que constantemente le rinde homenaje.

Quincy Brown, hijo Sean 'Diddy' Combs
Quincy Brown, hijo Sean 'Diddy' Combs
Imagen John Nacion/Getty Images

Justin Dior, el segundo hijo de Sean 'Diddy' Combs

Hijo de 'Diddy' y la estilista Misa Hylton-Brim, Justin ha incursionado en diversos negocios. Actualmente tiene 30 años y ha aparecido en diversos reality shows en EE.UU. En 2023, fue arrestado tras no pasar una prueba de sobriedad mientras manejaba; sin embargo, fue puesto en libertad bajo fianza.

Christian, el tercer hijo de Sean 'Diddy' Combs

Es hijo de Kim Porter y Puff Daddy, y tiene una gran pasión por el fútbol americano. En abril de 2024 recibió una denuncia por acoso sexual, pues una trabajadora de un yate de lujo lo acusó de hacerla beber alcohol adulterado para después tocarla de forma inapropiada. En la demanda, la joven incluyó fotos de lesiones que Christian provocó en ella tras jalarla con fuerza.

D'Lila Star y Jessie James, las hijas gemelas de Sean 'Diddy' Combs

También son hijas de Kim Porter y Puff Daddy. Cuando su madre murió, solo tenían 11 años. Actualmente, participan en algunos proyectos de sus padres y son influencers, pues tienen una cuenta de Instagram compartida con más de 700 mil seguidores, en donde se hacen llaman 'The Combs twins'.

En su última publicación, las gemelas hicieron un comunicado para desmentir los recientes rumores sobre 'Diddy' siendo el culpable de la muerte de Kim Porter.

"Hemos visto tantos rumores hirientes y falsos circulando sobre la relación de nuestros padres, Kim Porter y Sean Combs, así como sobre el trágico fallecimiento de nuestra madre, que sentimos la necesidad de hablar al respecto (...). Nuestras vidas quedaron destrozadas cuando perdimos a nuestra madre. Ella era nuestro mundo. Y nada ha sido igual desde que falleció"
Puff Daddy con algunos de sus hijos
Puff Daddy con algunos de sus hijos
Imagen Dimitrios Kambouris/Getty Images

Chance, la sexta hija de Sean 'Diddy' Combs

Chance Combs tiene 18 años y es la hija que Puff Daddy tuvo con la empresaria Sarah Chapman. Es influencer en redes sociales, con más de 300 mil seguidores en Instagram. En sus fotos y videos es posible ver su lujoso estilo de vida.

Love Sean Combs, la séptima hija de Sean 'Diddy' Combs

La hija menor de 'Diddy' nació en octubre de 2022. Es hija del rapero y Dana Tran. Cuando la pequeña nació, Combs escribió en Twitter:

"Estoy tan bendecido de dar la bienvenida al mundo a mi bebé Love Sean Combs. ¡Mamá Combs, Quincy, Justin, Christian, Chance, D’Lila, Jessie y yo la queremos mucho! ¡Dios es el más grande!”


'Diddy' cambió su nombre a Sean Love Combs en 2021, por lo que compartiría nombre con la pequeña.

