Sean Diddy Combs

Sean 'Diddy' Combs se anota una victoria en la corte en medio de su complicado panorama legal

El juez del caso falló a favor del rapero tras los nuevos señalamientos que hizo la fiscalía en su contra.


Por:
Ashbya Meré.
Video Elon Musk arremete contra JLo por no “advertir” sobre su ex ‘Diddy’ 

Sean 'Diddy' Combs se anota una victoria en medio del complicado panorama que lo rodea tras ser acusado por cientos de presuntas víctimas de agresión y tráfico sexual, entre otros cargos.

Luego de que su celda fuera allanada y le fueran confiscadas notas sobre su supuesta estrategia de defensa entre otros artículos, la fiscalía las presentó como pruebas en contra del rapero. Sin embargo, el juez Arun Subramanian refutó tomarlas como evidencia para el caso.

El juez ordenóa a la fiscalía que "destruyera" las copias a las "19 páginas de notas obtenidas después de la redada", explicó People respecto a la decisión de la corte.

Este dictamen se dio a conocer este martes 19 de noviembre en la audiciencia que hubo para continuar con el proceso del rapero, a quien se le vio "más relajado", reportó el portal de la revista.

Según la información trascendida, la fiscalía convocó a una audiencia porque los artículos encontrados en la celda de Combs violarían "el privilegio abogado-cliente", lo cual el equipo legal del rapero calificó de "conducta gubernamental escandalosa" y una "violación del debido proceso".

"Cuando lo visitamos en la cárcel, tenemos listas", explicó Marc Agnifilo, abogado del productor musical. "Todo lo que está en estos cuadernos son cosas que discutimos: la estrategia del juicio, con quién debemos hablar para socavar la credibilidad de un testigo. Hablamos de todo con el señor Combs".

Según explicó la fiscal federal adjunta Christy Slavik, las notas encontradas "estaban relacionadas principalmente con asuntos personales, incluidos cumpleaños y citas inspiradoras", reportó People.

El equipo legal de Combs también solicitó al tribunal que Sean 'Diddy' Combs pudiera estar en las audiencias sin esposas "para todas las futuras comparecencias judiciales", moción que fue aprobada por el juez.

Una nueva audiencia de fianza está programada para el viernes 22 de noviembre.


