Famosos Papás de Sandra Lee, de ‘Dr. Pimple Popper’, reaccionaron así ante alarmantes síntomas de isquemia cerebral La famosa dermatóloga recordó cómo fue la reacción de sus padres ante los síntomas que presentó antes de ir a urgencias. La doctora Sandra Lee recordó que al principio le costaba tragar y más tarde comenzó a tambalearse.



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Video Sandra Lee de ‘Dr. Pimple Popper’ sufre derrame en grabación de show: “Parte de mi cerebro murió”

Sandra Lee, estrella del programa ‘Dr. Pimple Popper’, habló abiertamente y a profundidad de los acontecimientos que ocurrieron cuando sufrió una isquemia cerebral, en noviembre del año pasado.

Después de dar a conocer lo que le sucedió con People, la famosa dermatóloga de 55 años estuvo este miércoles 15 de abril como invitada en ‘Today with Jenna and Sheinelle’.

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Papás de Sandra Lee le dieron el mejor consejo ante síntomas

Recordando lo que le pasó, Sandra Lee contó durante la emisión que notó que se sentía “inestable” en las horas previas a ser revisada por médicos.

“Al final del día me sentía de mal humor, como suele pasarme porque es un día largo [de rodaje], pero me costaba tragar”, dijo.

“Pasé una noche muy inquieta, y me levanté para ir al baño en medio de la noche, y sentí que me tambaleaba, pero… sólo intentaba dormir, porque sabía que al día siguiente tenía que trabajar”, añadió.

A la mañana siguiente seguía tropezando, así que se hizo una prueba neurológica, extendiendo los brazos hacia adelante y observándolos.

Entonces, se dio cuenta de que una de sus manos se “encogía”, mientras que la otra permanecía recta: “No fue gran cosa, pero fue algo”.

Fue en ese momento que les comentó el asunto a sus padres, Irene y Soon Seng Lee, quienes son doctores y le recomendaron acudir inmediatamente a urgencias.

Una vez en emergencias, conversó con personal, indicándoles que “notaba debilidad”, se “tambaleaba” y que le “costaba mucho articular las palabras”, por lo que la “atendieron de inmediato”.

“Estaba hablando con ellos y, mientras lo hacía, trajeron una silla de ruedas y me llevaron directamente”, relató.

Sandra Lee reconoce que no tomó los síntomas en serio

Sincerándose en medio de su recuperación, Sandra Lee reconoció que, en un inicio, no prestó demasiada atención a los síntomas que estaba experimentando.

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“Aunque soy doctora, me di cuenta de esas señales, pero cuando eres mujer y eres joven, piensas que a ti no te va a pasar”, declaró.