Rafael Inclán

Actor de Mi Corazón es Tuyo habla sobre que estaría en crisis y con un pie en casa de descanso

Rafael Inclán rompió el silencio sobre que estaría atravesando por una supuesta crisis económica por una presunta falta de trabajo.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

Elizabeth González's profile picture
Por:Elizabeth González
add
Síguenos en Google
Video Actor de Mi Corazón es Tuyo reaparece en TV tras coma por extraña bacteria: esto dijo

Rafael Inclán rompió el silencio sobre que estaría en crisis económica y a punto de ingresar a una casa de descanso por la presunta falta de trabajo.

El actor, famoso por interpretar a ‘Nicolás Lascuráin’ en Mi Corazón es Tuyo, reaccionó a las declaraciones que Luis Cordero ‘Pocholo’ realizó a la revista TVNotas con respecto a los problemas económicos que enfrentó Inclán en 2024.

PUBLICIDAD

“Le agradezco, pero que no ma**”, dijo contundente a Televisa Espectáculos. “No se la pedí (la ayuda). Estoy muy bien. Qué bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien”, agregó.

“Y no estoy jodido… pero sí me veo como jodido (…) No, no estoy mal. Sería ilógico y mam** quejarse”, insistió.

Más sobre Rafael Inclán

Actor de ‘El Maleficio’ no piensa en el retiro: dice que "no tiene capital” para hacerlo
1 mins

Actor de ‘El Maleficio’ no piensa en el retiro: dice que "no tiene capital” para hacerlo

Univision Famosos
Rafael Inclán recuerda que fue novio de Maribel Guardia hace más de 30 años, cuando tampoco era guapo
20 fotos

Rafael Inclán recuerda que fue novio de Maribel Guardia hace más de 30 años, cuando tampoco era guapo

Univision Famosos

¿Rafael Inclán está a punto de ingresar a un asilo?

Rafael Inclán también desmintió el rumor de que estaría por ingresar a La Casa del Actor, lugar de descanso para actores retirados y de la tercera edad, ubicada en la Ciudad de México.

“¡Ojalá! Ustedes no saben qué belleza es La Casa del Actor. Se lo recomiendo a todos los actores ancianos que sí no tienen dinero”, dijo contundente.

Por último, el intérprete de 85 años aseguró que si bien en el pasado había declarado públicamente que “andaba apretado económicamente”, nunca estuvo en bancarrota. Incluso, celebró seguir activo tanto en teatro como en televisión.

El origen de los rumores

Los rumores de que Rafael Inclán se encontraba en supuestos problemas económicos tomaron fuerza tras el resurgimiento de un video, de 2024, donde el intérprete declara: “No tengo trabajo (…) Nunca he sido ahorrativo”.

Ante esta situación, su amigo ‘Pocholo’ fue cuestionado en mayo pasado por la revista TVNotas, a quien aseguró que si Inclán tuviera un problema económico, él estaría dispuesto a ayudarlo.

“La gente a veces le pone de su cosecha, que si no tiene trabajo o pide ayuda, pero no, sí lo tiene y todavía es considerado por los productores, ahorita está en la obra ‘Perfume de Gardenias’, está cuerdo y mejor que mucho de nosotros”, mencionó y reaccionó a los rumores de que su compañero ser podría ir a vivir a La Casa del Actor.

“Antes de eso se va a mi casa, claro, y si nos escucha, se lo digo desde ahorita, siempre voy a apoyarlo. Si necesita su medicina, lo voy a ver diario, los compañeros después de tanto tiempo como amigos se hace una hermandad, nos llevamos muy bien, lo quiero mucho”.

Relacionados:
Rafael InclánTelenovelasFamososCelebridades

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Chiquis: Sin Filtro
Chiquis: Sin Filtro
Gratis
El Mochaorejas
Gratis
Vecinos
Un hombre por semana
Polen
Gratis
El precio de la fama
Gratis
Tráiler: Garra vs Veneno: Guerreros Mundiales
Intercambiadas
LeBaron, Muerte en la Tierra Prometida
Gratis
Bendita suegra
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX