Actor de Mi Corazón es Tuyo habla sobre que estaría en crisis y con un pie en casa de descanso
Rafael Inclán rompió el silencio sobre que estaría atravesando por una supuesta crisis económica por una presunta falta de trabajo.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
Rafael Inclán rompió el silencio sobre que estaría en crisis económica y a punto de ingresar a una casa de descanso por la presunta falta de trabajo.
El actor, famoso por interpretar a ‘Nicolás Lascuráin’ en Mi Corazón es Tuyo, reaccionó a las declaraciones que Luis Cordero ‘Pocholo’ realizó a la revista TVNotas con respecto a los problemas económicos que enfrentó Inclán en 2024.
“Le agradezco, pero que no ma**”, dijo contundente a Televisa Espectáculos. “No se la pedí (la ayuda). Estoy muy bien. Qué bueno, se lo agradezco, pero nunca le dije que necesitaba irme con alguien”, agregó.
“Y no estoy jodido… pero sí me veo como jodido (…) No, no estoy mal. Sería ilógico y mam** quejarse”, insistió.
¿Rafael Inclán está a punto de ingresar a un asilo?
Rafael Inclán también desmintió el rumor de que estaría por ingresar a La Casa del Actor, lugar de descanso para actores retirados y de la tercera edad, ubicada en la Ciudad de México.
“¡Ojalá! Ustedes no saben qué belleza es La Casa del Actor. Se lo recomiendo a todos los actores ancianos que sí no tienen dinero”, dijo contundente.
Por último, el intérprete de 85 años aseguró que si bien en el pasado había declarado públicamente que “andaba apretado económicamente”, nunca estuvo en bancarrota. Incluso, celebró seguir activo tanto en teatro como en televisión.
El origen de los rumores
Los rumores de que Rafael Inclán se encontraba en supuestos problemas económicos tomaron fuerza tras el resurgimiento de un video, de 2024, donde el intérprete declara: “No tengo trabajo (…) Nunca he sido ahorrativo”.
Ante esta situación, su amigo ‘Pocholo’ fue cuestionado en mayo pasado por la revista TVNotas, a quien aseguró que si Inclán tuviera un problema económico, él estaría dispuesto a ayudarlo.
“La gente a veces le pone de su cosecha, que si no tiene trabajo o pide ayuda, pero no, sí lo tiene y todavía es considerado por los productores, ahorita está en la obra ‘Perfume de Gardenias’, está cuerdo y mejor que mucho de nosotros”, mencionó y reaccionó a los rumores de que su compañero ser podría ir a vivir a La Casa del Actor.
“Antes de eso se va a mi casa, claro, y si nos escucha, se lo digo desde ahorita, siempre voy a apoyarlo. Si necesita su medicina, lo voy a ver diario, los compañeros después de tanto tiempo como amigos se hace una hermandad, nos llevamos muy bien, lo quiero mucho”.