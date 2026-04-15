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Sandra Lee, de ‘Dr. Pimple Popper’, sufre derrame cerebral: enfrenta estas secuelas y trastorno

La Dra. Sandra Lee se encontraba grabando la segunda temporada de su programa cuando sufrió un derrame cerebral. Ahora, mientras se concentra en su mejoría, ella reveló que se enfrenta a un trastorno.

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Por:Dayana Alvino
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Video Sandra Lee de ‘Dr. Pimple Popper’ sufre derrame en grabación de show: “Parte de mi cerebro murió”

Sandra Lee, protagonista del show de televisión ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’, se enfrenta a un trastorno mientras se repone del derrame cerebral isquémico que sufrió el pasado mes de noviembre.

La popular dermatóloga reveló a People que se encontraba filmando la nueva temporada de su serie cuando ocurrió el accidente cerebrovascular por el cual “una parte de mi cerebro murió”.

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En los últimos meses, ella ha estado concentrada en mejorar su salud, pues tiene secuelas como ligera vacilación y leve arrastre de las palabras al hablar, y menos control de su mano izquierda, cuyo agarre no es tan fuerte.

“Siento que el derrame cerebral me ha debilitado un poco el cuerpo, o me ha hecho sentir mucho más vieja en muy poco tiempo”, expresó.

Actualmente, está tomando anticoagulantes y continúa con la fisioterapia en casa para recuperar el equilibrio y la movilidad; sin embargo, lo que le sucedió le dejó una afección en su bienestar emocional.

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Dr. Sandra Lee tiene estrés postraumático

Hablando con la revista de su regreso al trabajo, en enero de este 2026, Sandra Lee admitió que volver a las presiones que implica no fue fácil.

“Me daba mucho miedo”, confesó, reconociendo que también se preguntaba si sería capaz de realizar algunas cirugías más complejas.

“Sufro mucho de trastorno de estrés postraumático porque todo eso pasó mientras grababa el programa”, explicó al respecto.

Por eso, ha recibido apoyo de su personal y de una exresidente de dermatología, quien la respaldó con la carga de pacientes.

“Afortunadamente, ya estoy prácticamente recuperada… Esto te hace darte cuenta de lo preciosa que es la vida”, dijo positiva.

La celebridad señaló que el incidente la “ayudó a recordar” que tiene que cuidarse mejor y disfrutar el estar con sus seres queridos.

Dr. Sandra Lee ve el lado bueno de lo que padeció

Refiriéndose a su familia, Sandra Lee detalló que su derrame cerebral aconteció justo ahora que vive sola con su esposo, Jeffrey Rebish, ya que sus hijos adultos, Stratton y Chance, residen solos.

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“Así que, si tenía que pasar, quizá ocurrió en el mejor momento, para que pudiera centrarme más en mí misma e intentar poner las cosas en orden”, señaló.

Sus retoños, relata, se percataban de que ella caminaba más despacio y que le costaba un poco más hablar: “Pero no me obsesiono con eso ni les hago preocuparse. Simplemente suelo decirles, ‘Estoy bien’”.

Video Raphael estuvo en famoso programa de TV un día antes de sufrir accidente cerebrovascular
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