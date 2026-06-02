Guillersis 'La Negra del Swing' Hija de tres años de famosa 'tiktoker' muere en accidente de piscina: habría seguido a un gato Guillersis 'La Negra del Swing' confirmó la muerte de su pequeña hija a través de las redes sociales. Según la información, estaban de vacaciones familiares.

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Guillersis 'La Negra del Swing' atraviesa por un difícil momento tras la muerte de su pequeña hija Amanda, quien murió ahogada al caer en una piscina, según reportes de medios locales de República Dominicana.

La 'tiktoker' confirmó el fallecimiento de su pequeña con una esquela en su perfil de Instagram, la cual anunciaba dónde serían velados sus restos.

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"Amanda Michelle Maldonado será velada en la funeraria Don Bosco a partir de las 4:30", se lee en la publicación hecha el 1 de junio sin mayores detalles.

La madrugada de este 2 de junio la 'influencer' compartió una fotografía de horas antes de la tragedia.

Guillersis 'La Negra del Swing' y su hija. Imagen Guillersis 'La Negra del Swing'/Instagram

¿Qué le pasó a la hija de Guillersis?

Según la información difundida por diversos medios locales como HT Noticias, la 'tiktoker' y su pareja, el empresario Manny Maldonado, junto a sus dos hijos, estaban disfrutando unos días en una villa de Puerto Plata, República Dominicana.

La tragedia habría sucedido alrededor de las 7 de la mañana cuando Amanda Michelle despertó mientras su madre atendía a su hijo más pequeño. La niña salió siguiendo a un gato, cayendo accidentalmente en la piscina, según la información trascendida.

La esquela de la pequeña Amanda. Imagen Guillersis 'La Negra del Swing'/Instagram

¿Quién es Guillersis 'La Negra del Swing'?

Guillersis es una creadora de contenido originaria de Jarabacoa, República Dominicana.

Es conocida en redes sociales como 'La Negra del Swing' y comparte contenido familiar junto a sus hijos y el empresario, quien según los reportes, también es muy conocido en la región.