Eduin Caz

Eduin Caz recibe supuesta advertencia en presunta narcomanta: lo que se sabe

La manta habría sido colocada en un puente peatonal y habría sido hallada durante la noche del viernes 29 de mayo en el municipio de Tijuana, México.

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Por:Univision
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Video Este es el lugar donde murió miembro de Grupo Firme: así lo despiden Eduin Caz y la banda 

Eduin Caz, vocalista de Grupo Firme, recibió una supuesta advertencia en una presunta narcomanta en Tijuana, México.

De acuerdo con Proceso e Infobae, la manta habría sido colocada en un puente peatonal y habría sido hallada durante la noche del viernes 20 de mayo.

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En el mensaje, un supuesto grupo del crimen organizado habría lanzado amenazas contra agentes de las Fuerzas Estatales, de la Secretaría de Seguridad Ciudadana del Estado de Baja California, así como contra el cantante.

El mensaje en el que se menciona a Eduin Caz

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De acuerdo con imágenes divulgadas en redes sociales y replicadas por Proceso e Infobae, el mensaje estaría relacionado con un “robo” de varias libras de cocaína en 2025, y, aunque estaría dirigido principalmente a integrantes de la FESC, también se menciona al intérprete de ‘Ya supérame’.

“Y tú Eduin Caz dedícate a la música y no andar abogando por el ratero de Orozco o te vamos a fusilar también”.

Hasta ahora, ni Eduin Caz ni los integrantes de Grupo Firme se han pronunciado al respecto.

Eduin Caz ya había recibido advertencias del crimen organizado

En febrero de 2025, Grupo Firme recibió una fuerte amenaza del crimen organizado en Tijuana, Baja California. Aquella ocasión, el mensaje, donde les pedían no presentarse en el Carnaval de Mazatlál, estuvo acompañado de restos humanos.

Ante esta situación, Grupo Firme tomó la decisión de cancelar su presentación en el Carnaval de Mazatlán.

“Lamentamos profundamente informales que la presentación de Grupo Firme para este 1ro de marzo en el Carnaval de Mazatlán queda cancelada”, anunciaron mediante un comunicado.

“Para Music VIP el bienestar de quienes nos han acompañado en este camino: nuestra familia, que son ustedes, nuestros fans son y siempre será lo más importante”, agregaron.

“Esperamos poder reencontrarnos pronto para cantar, celebrar y seguir haciendo historia juntos”, sentenciaron.

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