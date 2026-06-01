Jorge Ortiz de Pinedo

Jorge Ortiz de Pinedo estuvo “a punto de perder la vida”: revela procedimiento tras sentirse “medio raro”

El actor y productor reveló que atravesó por momentos complicados de salud poco antes de difundirse la falsa noticia de su presunto fallecimiento.

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Por:Elizabeth González
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Jorge Ortiz de Pinedo estuvo “a punto de perder la vida”, según reportes de la periodista Flor Rubio.

De acuerdo con la comunicadora, el actor atravesó por momentos complicados de salud poco antes de que se difundiera la falsa noticia de su presunto fallecimiento. Por esas fechas, al productor acababan de detectarle que “una arteria estaba a punto de cerrarse”.

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“Lo vi recuperado. Lo vi rejuvenecido. Lo vi muy delgado… después de pasar por una situación muy grave en la que estuvo a punto de perder la vida”, dijo la periodista en ‘Dulce y Picosito’ el 31 de mayo.

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“Esto ocurrió hace apenas una semana (…) Todo esto se da en el fin de semana (…) donde se habla de su falsa muerte”, agregó el periodista Joel O’Farrili.

¿Qué le pasó a Jorge Ortiz de Pinedo?

Jorge Ortiz de Pinedo contó ante las cámaras del show digital que por esos días se sintió “medio raro”, lo que lo hizo acudir de inmediato al hospital.

“Fui al médico por cierto mareito que sentí medio raro y me hicieron el electro clásico, que le hacen a todos los viejos de 78 años, y de ahí un ecocardiograma, y de ahí dijeron: ‘hay que investigar porque algo está raro’”, contó.

“Me hicieron un cateterismo y descubrieron que una arteria estaba a punto de cerrarse. Entonces, me hicieron una angioplastia y heme aquí. Esto fue el lunes pasado”, subrayó.

Sobre cómo fue que se animó a ir de inmediato al médico, Jorge Ortiz de Pinedo señaló que desde hace mucha cuida su “situación física porque es delicada”.

“A mí me ha pasado algo muy curioso. Cada vez que un doctor me dice, ‘tienes esto’, yo digo: ‘Quítame eso’. Un virus, ‘quítamelo’. El apéndice está mal, ‘sácalo’ (…) Yo luego luego me atiendo, en cuanto algo siento, luego luego me atiendo. Me tengo que cuidar mucho porque mi situación física es delicada”, insistió.

Finalmente, Flor Rubio mencionó en su show que la razón por la que la salud de Jorge Ortiz de Pinedo no se agravó fue porque “se atendió a tiempo, porque un cateterismo se realiza cuando una arteria está a punto de cerrarse y te vas a infartar. Lo que hizo es prevenir un infarto, estaba a punto de infartarse en Monterrey”.

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