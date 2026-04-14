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Estrella de ‘Dr. Pimple Popper’ sufre derrame cerebral durante grabación del show: una parte de su “cerebro murió”

La Dra. Sandra Lee se encontraba grabando la segunda temporada de su programa cuando sufrió un derrame cerebral. “Fue un shock”, mencionó.

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Por:Elizabeth González
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Video Raphael estuvo en famoso programa de TV un día antes de sufrir accidente cerebrovascular

Sandra Lee, estrella del programa televisivo ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’, sufrió un derrame cerebral durante la grabación de la segunda temporada de su show.

La también conocida como ‘Dr. Pimple Popper’ reveló a People que el accidente cerebrovascular “sucedió mientras grababa el programa” y atendía pacientes en su consultorio dermatológico en Upland, California.

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“Tuve lo que pensé que era un sofoco. Sudé muchísimo y no me sentía yo misma”, declaró en el artículo publicado el 14 de abril.

Ante los síntomas que presentaba, la estrella de ‘Pimple Popper’ se trasladó a casa de sus padres donde pasó la tarde. Sin embargo, aseguró sentirse “muy inquieta” durante la noche.

“Tenía dolores punzantes en una pierna” y al no poder dormir, se levantó para comer algo, ahí fue cuando se dio cuenta que le “costaba bajar las escaleras”.

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Por la mañana, la Dra. Sandra Lee se percató de que algo sucedía con el lado izquierdo de su cuerpo y, ante la sugerencia de su padre, se trasladó al hospital.

“Extendía la mano y se me doblaba lentamente. Noté que me costaba mucho articular y hablar. Pensé: '¿Estaré sufriendo un derrame cerebral?’”, mencionó.

Una parte de su cerebro murió

Tras ser sometida a algunos estudios fue diagnosticada con un derrame cerebral isquémico. De acuerdo con Mayo Clinic, éste se produce cuando un coágulo de sangre bloquea o tapa una arteria que se comunica con el cerebro.

“Fue un shock”, expresó. “Como médica, no podía negar que tenía dificultad para hablar, que sentía debilidad en un lado, pero pensé: ‘Bueno, esto es un sueño, ¿no?’. Lo que sucedió (…) es que una parte de mi cerebro murió”.

A causa del accidente cerebrovascular que sufrió, Sandra Lee tuvo que suspender por dos meses el rodaje de su show televisivo. En ese tiempo, la estrella de ‘Dr. Pimple Popper’ se centró en su recuperación.

“No me gusta no tener el control total de mi mano izquierda ni que el agarre no sea tan fuerte. Si siento que no estoy en mi mejor momento, me da mucho miedo” expresó y enseguida explicó lo que pudo haberle causado el accidente cerebrovascular.

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“Mi presión arterial y mi colesterol no estaban controlados, y sufro mucho estrés en mi vida, tanto con mis pacientes como con el programa”, compartió.

Sandra Lee aseguró que volver al trabajo fue difícil, ya que le daba mucho miedo realizar cirugías. Asimismo, compartió que sufría de “estrés postraumático” durante las intervenciones ya que su accidente cerebrovascular sucedió cuando estaba realizando una durante la filmación del programa”.

“Afortunadamente, ya estoy prácticamente recuperada… Esto te hace darte cuenta de lo preciosa que es la vida”.

Por último, la estrella de ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’ dio a conocer que el objetivo de hacer público su derrame cerebral era crear conciencia y eliminar el estigma que rodea este padecimiento en las culturas asiáticas.

“En las culturas asiáticas, en particular, no se suele contar que se ha sufrido un derrame cerebral porque puede interpretarse como un signo de debilidad”, expresó. “Quiero que la gente sepa que si tienen síntomas como los que yo tuve, deben consultar con su médico. Cuídense”, sentenció.

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