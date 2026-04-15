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Sandra Lee, de ‘Dr. Pimple Popper’ sufre derrame cerebral durante el show, ¿quién es ella?

Sandra Lee se encontraba grabando la segunda temporada de ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’ cuando sufrió un derrame cerebral isquémico. Conoce a la famosa dermatóloga.

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Por:Elizabeth González
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Video Sandra Lee de ‘Dr. Pimple Popper’ sufre derrame en grabación de show: “Parte de mi cerebro murió”

Sandra Lee, estrella del programa televisivo ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’, sufrió un derrame cerebral isquémico mientras grababa la segunda temporada de su show.

De acuerdo con la famosa dermatóloga, el accidente cerebrovascular sucedió el 20 de noviembre de 2025 y, aunque ya se encuentra recuperada tras meses de terapia física, todavía presenta secuelas como ligera vacilación, leve arrastre de las palabras al hablar, y menos control de su mano izquierda, así como estrés postraumático.

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¿Quién es Sandra Lee, de ‘Dr. Pimple Popper’?

Sandra Lee, de ascendencia malasia y singapurense, nació el 20 de diciembre de 1970 en Flushing, Nueva York.

La estrella de televisión es una famosa dermatóloga que alcanzó notoriedad en 2010, cuando comenzó a compartir videos de su trabajo en redes sociales.

Sus publicaciones, centradas en la extracción de quistes, lipomas y puntos negros, la consolidaron como una figura destacada, llevándola a ser titular del programa ‘Dr. Pimple Popper’ en 2018.

Sandra Lee está casada con el también dermatólogo Jeffrey Rebish.
Sandra Lee está casada con el también dermatólogo Jeffrey Rebish.
Imagen Grosby Group


Después de siete exitosas temporadas y algunos programas especiales como ‘Dr. Pimple Popper: This Is Zit’, ‘Where Are They Now’ y ‘Before the Pop’. Sandra Lee estrenó ‘Dr. Pimple Popper: Breaking Out’, de la que está por comenzar a trasmitir su segunda temporada el 20 de abril de 2026.

En cuanto a su vida personal, Sandra Lee está casada con el también dermatólogo Jeffrey Rebish, a quien conoció en la facultad de medicina. Fruto de su matrimonio nacieron sus dos hijos: Stratton y Chance.

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