Cynthia Klitbo Hija de Cynthia Klitbo habla del romance de la actriz con su nuevo novio: “Ya lo conocí” Elisa Fernanda, único retoño de la actriz, compartió de viva voz qué es lo que piensa de que esta salga con el cineasta Luis Rodríguez. Fue recientemente que la estrella de telenovelas destapó su relación.



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Video ¿Hija de Cynthia Klitbo aprueba al nuevo y joven novio de su mamá? La actriz lo confiesa

Elisa Fernanda, hija de Cynthia Klitbo, compartió qué es lo que piensa del nuevo romance que su mamá tiene con el cineasta Luis Rodríguez.

Luego de que diera a conocer su idilio, la actriz aseguró que le presentó a su pareja “por teléfono” a su retoño, pues ella se encontraba fuera de México.

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“Está contenta por mí”, dijo en entrevista para el programa ‘Sale el sol’, adelantando que muy pronto la joven llegaría a tierra azteca.

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¿Qué piensa la hija de Cynthia Klitbo de su noviazgo con Luis Rodríguez?

Tal y como Cynthia Klitbo lo anunció, Elisa Fernanda ya llegó a su país y reveló directamente qué opina de que su madre salga con Luis Rodríguez.

“Pues está muy feliz, la verdad. Es un buen chavo, yo ya lo conocí, entonces apoyo 100 % la relación”, aseveró, de acuerdo con un video compartido por la comunicadora Elisa Beristain en Instagram este 1 de junio.

La adolescente recalcó que, de cualquier manera, ella considera que no le corresponde juzgar lo que sucede en la vida sentimental de su progenitora.

“Mi mamá está muy feliz, y tiene una muy buena pareja y estoy muy feliz por ella, y espero que todo el mundo la apoye”, declaró.

Fernanda enfatizó que Cynthia, además de su mamá, “es una persona”: “Siento que hay veces [que] hay esa confusión de que cuando una mujer es madre, ya no es mujer, y eso es algo muy falso”.

Cynthia Klitbo aclara si quiere casarse

Por su parte, Cynthia Klitbo fue muy clara al ser cuestionada sobre si desea casarse con Luis Rodríguez en algún momento.

“¡N´hombre! ¿Cómo crees? No, no, yo ya estoy muy vieja para esas cosas, al altar no”, sentenció la estrella de telenovelas.

Asimismo, se pronunció en contra de posibles señalamientos por los años que le lleva al fotógrafo, quien sería casi tres décadas menor que ella.

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“No [ha sido un problema]. La verdad es que me cae muy gordo esto en una sociedad tan patriarcal, los juicios”, manifestó.

“A ver, nadie preguntó nada cuando Alexis Ayala estaba casado con una chava más joven”, expuso. “¿Por qué tenemos que hacer un hincapié, solo porque yo soy mujer, [acerca] de la diferencia de edades?”.

Ella aseveró que no le preocupa el qué dirán “porque nadie me mantiene”.