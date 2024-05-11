William Levy reaparece al borde de las carcajadas tras polémica separación de Elizabeth Gutiérrez

Video ‘Ely’ Gutiérrez reaparece así con su hijo tras supuesto enojo con ella por separación de William Levy

William Levy no falta a los partidos de béisbol de su hijo Christopher y, aunque siempre comparte imágenes del desempeño de su hijo en la cancha, en esta ocasión se grabó en un video en las gradas donde se dejó ver sonriente y muy animado.

El actor cubano reapareció en compañía de dos amigos que estaban listos para disfrutar el encuentro deportivo y mostraron que iban preparados para la ocasión con botana.

"Y hoy tenemos nuestras palomitas", dice el protagonista de 'Triunfo del Amor', telenovela que puedes ver en ViX.

William Levy y sus amigos. Imagen William Levy/Instagram

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez también asistió al partido para apoyar a su hijo, así lo mostró en Instagram al compartir un video de la entrada de Christopher al diamante.

En los últimos días, los actores han intentado mantenerse alejados de la polémica que protagonizan, tras ventilarse los incidentes domésticos que vivieron hace unos meses tras su separación.

Elizabeth Gutiérrez acudió a apoyar a su hijo. Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Hermana de William Levy asegura que él está "sufriendo"

Darice Levy habló sobre la polémica que envuelve a su hermano y a su excuñada. En el programa español 'TardeAR' reveló que el cubano está muy afectado por la situación.

"Lo está pasando muy mal. Está sufriendo mucho", dijo en entrevista telefónica con el show.

La mujer, de 33 años, considera que la situación se salió de control y reprueba las acciones de Elizabeth Gutiérrez.

"No me parece bien lo que está haciendo Elizabeth porque estas son cosas que deberían resolverse personalmente, no en algo que reconozca el público".

"Me duele todo lo que está pasando porque entre ellos nunca ha habido esa polémica. Mi hermano y Elizabeth siempre han mantenido su relación reservada, lejos de la publicidad y de los problemas. Mis sobrinos son los más afectados", sentenció.