William Levy

William Levy reaparece al borde de las carcajadas tras polémica separación de Elizabeth Gutiérrez

El actor cubano asistió a otro partido de béisbol de su hijo, pero esta vez se dejó ver muy bien acompañado y al borde de las carcajadas. En el evento deportivo también estuvo Elizabeth.

Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.

BodyTune_1599012728817.png
Por:
Ashbya Meré.
Video ‘Ely’ Gutiérrez reaparece así con su hijo tras supuesto enojo con ella por separación de William Levy

William Levy no falta a los partidos de béisbol de su hijo Christopher y, aunque siempre comparte imágenes del desempeño de su hijo en la cancha, en esta ocasión se grabó en un video en las gradas donde se dejó ver sonriente y muy animado.

El actor cubano reapareció en compañía de dos amigos que estaban listos para disfrutar el encuentro deportivo y mostraron que iban preparados para la ocasión con botana.

PUBLICIDAD

"Y hoy tenemos nuestras palomitas", dice el protagonista de 'Triunfo del Amor', telenovela que puedes ver en ViX.

William Levy y sus amigos.
William Levy y sus amigos.
Imagen William Levy/Instagram

Más sobre William Levy

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades
2 mins

¿William Levy es "mujeriego"? Esto dijo sobre acusaciones de infidelidades

Univision Famosos
Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez
2 mins

Hija de William Levy ya creció: Kailey tiene 15 años y parece hermana de Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma
0:59

William Levy y su ex toman drástica decisión sobre la mansión que compartieron: piden millonaria suma

Univision Famosos
Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia
2 mins

Dan ultimátum a William Levy: juez le exige cuentas al actor tras faltar (otra vez) a audiencia

Univision Famosos
William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”
3 mins

William Levy revela estar en “un momento muy hermoso” con su hija de 15 años: “¡Dormimos juntos!”

Univision Famosos
William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar
0:48

William Levy revela cómo reaccionaron sus hijos a su polémico arresto tras incidente en bar

Univision Famosos
William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez
2 mins

William Levy confiesa si es verdad que retomó su relación con Elizabeth Gutiérrez

Univision Famosos
Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?
0:53

Hijo de William Levy sorprende con drástico cambio de look: ¿se parece más al actor?

Univision Famosos
William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles
1:21

William Levy podría ser obligado a ir a programa de control de ira tras altercado en bar: detalles

Univision Famosos
William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad
2 mins

William Levy "dejó esperando a la juez" en su cita por altercado en bar: así reacciona la autoridad

Univision Famosos

Por su parte, Elizabeth Gutiérrez también asistió al partido para apoyar a su hijo, así lo mostró en Instagram al compartir un video de la entrada de Christopher al diamante.

En los últimos días, los actores han intentado mantenerse alejados de la polémica que protagonizan, tras ventilarse los incidentes domésticos que vivieron hace unos meses tras su separación.

Elizabeth Gutiérrez acudió a apoyar a su hijo.
Elizabeth Gutiérrez acudió a apoyar a su hijo.
Imagen Elizabeth Gutiérrez/Instagram

Hermana de William Levy asegura que él está "sufriendo"

Darice Levy habló sobre la polémica que envuelve a su hermano y a su excuñada. En el programa español 'TardeAR' reveló que el cubano está muy afectado por la situación.

"Lo está pasando muy mal. Está sufriendo mucho", dijo en entrevista telefónica con el show.

La mujer, de 33 años, considera que la situación se salió de control y reprueba las acciones de Elizabeth Gutiérrez.

"No me parece bien lo que está haciendo Elizabeth porque estas son cosas que deberían resolverse personalmente, no en algo que reconozca el público".

"Me duele todo lo que está pasando porque entre ellos nunca ha habido esa polémica. Mi hermano y Elizabeth siempre han mantenido su relación reservada, lejos de la publicidad y de los problemas. Mis sobrinos son los más afectados", sentenció.


Relacionados:
William LevyElizabeth GutiérrezPolémicas de famososTelenovelasNovelasCelebridadesFamosos

Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

Con esa misma mirada
Con esa misma mirada
Gratis
Mamá reinventada
Mujeres Asesinas
Gratis
Isla Brava
Gratis
Papá Soltero
Gratis
Instintos
Todas. Debanhi, una historia de redes
Gratis
Laura Bozzo
¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
ir a ViX
PUBLICIDAD