William Levy celebra el Día del Padre con felicitaciones de sus hijos y ¿junto a Samadhi en la playa?
Kailey y Christopher, a quienes el actor procreó con su ex Elizabeth Gutiérrez, felicitaron a su papá con amorosos mensajes. Mientras tanto, él publicó un video que evidenciaría su viaje junto a la actriz Samadhi Zendejas.
Pero antes de que sigas, te invitamos a ver ViX: entretenimiento sin límites con más de 100 canales, totalmente gratis y en español. Disfruta de cine, series, telenovelas, deportes y miles de horas de contenido en tu idioma.
William Levy celebró con felicitaciones de sus hijos, Kailey y Christopher, el Día del Padre 2024, este domingo 16 de junio.
Los adolescentes no dejaron pasar la oportunidad de felicitar públicamente al actor, quien se separó de su madre, Elizabeth Gutiérrez, en medio de una fuerte polémica.
Hijos de William Levy le dedican amorosas palabras
Tanto Christopher como Kailey recurrieron a sus historias de Instagram para escribirle mensajes a William Levy en una fecha tan especial.
“¡Feliz Día de los Padres! Te amo hasta los cocos azules. Gracias por todo, papi”, escribió ella sobre una fotografía en la que se le ve abrazada al cubano.
El protagonista de Montecristo, serie que puedes ver aquí en ViX, ‘reposteó’ dicha imagen en su propia cuenta de la red social.
“Te amo, princesa”, agregó él a manera de respuesta, junto con varios emojis de manos rezando.
Por su parte, el joven deportista subió una postal antaña, de cuando era niño y estaba en compañía de su progenitor.
“Feliz Día del Padre al mejor papá que uno podría haber pedido: te amo más allá de las palabras. Gracias por todo”, apuntó ‘Chris’, a lo que William le replicó: “Te amo, campeón”.
¿William Levy está en la playa con Samadhi Zendejas?
Además de compartir en sus historias de la red social las afectuosas misivas de sus retoños, William Levy también colgó ayer un clip en el que muestra el mar.
El pasado 7 de junio, el intérprete fue captado en la exclusiva fiesta en Madrid, España, que ofreció el reconocido arquitecto Joaquín Torres y desde entonces se desconoce su paradero.
Sin embargo, horas después su publicación llamó la atención pues Samadhi Zendejas, con quien a él se le ha ligado sentimentalmente, se presumió también en un destino frente al océano.
Ella colgó un video que la muestra sosteniendo una copa mientras al fondo se alcanza a percibir el agua. En la etiqueta de localización desveló que está en Miconos, Grecia.
Hace unos instantes, igualmente se mostró disfrutando del día soleado y en traje de baño al tiempo que realizaba unos pasos de baile.
Para la creadora de contenidos en torno a los famosos ‘Reina venenosa’ dichas grabaciones generan la duda de si William y Samadhi se encontrarían juntos.
Desde antes de que Elizabeth Gutiérrez anunciara su separación de Levy se ha especulado que él le fue infiel con Zendejas, con quien trabajó en ‘Vuelve a mí’.
La estrella de 29 años aseveró en entrevista con ‘Al rojo vivo’ que no ha mantenido un romance con su coestelar: “Creo que es un ser extraordinario y un gran compañero”, sentenció.