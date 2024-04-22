Samadhi Zendejas

Samadhi Zendejas se manifiesta con tajante mensaje tras rumores de embarazo de William Levy

La actriz fue involucrada sentimentalmente con William Levy desde 2023 que compartieron protagónico en la serie ‘Vuelve a mí’. Ahora, en medio de la polémica ruptura del actor y Elizabeth Gutiérrez, Samadhi se manifiesta orgullosa de lo que ha logrado.

En las últimas semanas, Samadhi Zendejas ha permanecido bajo el ojo público luego de que el anuncio de ruptura definitiva entre Elizabeth Gutiérrez y William Levy avivó los rumores que la vinculaban sentimentalmente al actor cubano.

En medio de la polémica, la actriz de producciones como ‘Atrévete a soñar’, que puedes ver en VIX, aclaró que la relación entre ella y Levy no había pasado de la “química” que proyectaron en su más reciente serie juntos, ‘Vuelve a mí’.

“No, no (nunca pasó de la química). No (me molestan los rumores) es parte de, el hecho que sea una persona pública siempre se pone en una situación que la gente puede opinar, pero es Nuria y Santiago (sus personajes) los que tienen esta extraordinaria química”, aclaró en ‘Al rojo vivo’ el pasado 12 de abril.

Sin embargo, las especulaciones siguieron su curso y se habló hasta de un supuesto embarazo de Samadhi luego de meses de permanecer alejada de las redes sociales y reaparecer con el anuncio de “bebé en camino”.

Aunque más tarde ella misma aseguró que “definitivamente no estoy esperando un bebé”, Verónica Bastos dijo en ‘La mesa caliente’ que incluso, Elizabeth Gutiérrez se habría dado a la tarea de “investigar” el supuesto embarazo de la actriz.

Adriano Zendejas sostuvo hace unos días frente a las cámaras de ‘Al rojo vivo’ que su hermana estaba embarazada, pero de “muchos proyectos, de muchas cosas bien padres que vienen para ella. Estoy bien contento”.

Samadhi Zendejas se manifiesta tajante en medio de la polémica

Ajena al escándalo que envuelve a William Levy y Elizabeth Gutiérrez, Samadhi Zendejas se ha enfocado en compartir con sus seguidores en Instagram detalles sobre sus nuevos proyectos profesionales.

La actriz, de 29 años, reapareció con una tajante publicación en la que hizo presumió orgullosa los años que lleva de trayectoria e hizo referencia a la “madurez” de los aguacates, mote con el que suele nombrar a sus seguidores.

Samadhi manda mensaje en medio de polémica.
Samadhi manda mensaje en medio de polémica.
Imagen Samadhi Zendejas/Instagram


“El tiempo que tarda en madurar un aguacate depende de su grado de madurez cuando se cosecha y de las condiciones ambientales en las que se almacena”, escribió sin dar más detalles.


