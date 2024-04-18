Hermano de Samadhi rompe el silencio tras polémica y habla de William Levy: “Está embarazada”

Video Hijo de William Levy manda mensaje a Elizabeth Gutiérrez en plena separación: sería el “más enojado”

Adriano Zendejas, el hermano de Samadhi Zendejas, ha estado a su lado durante la controversia en la que se ha visto envuelta como la tercera persona en la separación entre William Levy y Elizabeth Gutiérrez.

En una entrevista con el programa ‘Hoy día’, el actor abordó por primera vez los rumores que sugieren que Samadhi Zendejas está embarazada.

“Está embarazada”, respondió el joven, para luego aclarar que se refiere a “muchos proyectos, de muchas cosas bien padres que vienen para ella. Estoy bien contento".

Cuando se le preguntó cómo apoya a su hermana en medio del escándalo relacionado sentimentalmente con William Levy, Adriano cambió de tema para hablar sobre los proyectos profesionales de Samadhi Zendejas.

“Ella está involucrada en una serie increíble que pronto se estrenará”, dijo.

El actor Adriano Zendejas desmiente embarazo de su hermana Samadhi. Imagen Adriano Zendejas/Instagram, Samadhi/Instagram



A pesar de no mencionar directamente la polémica del supuesto triángulo amoroso en el que se ha visto envuelta Samadhi Zendejas, Adriano Zendejas expresó su apoyo incondicional hacia ella.

“Siempre apoyo a mi hermana, en todos los proyectos y en todo lo que venga para ella. Estoy contento”, declaró.

Cuando se le mencionó el nombre de William Levy durante la breve entrevista, Adriano respondió con un tono curioso: “¿A quién?”.

“Ah, sé que hizo una serie con mi hermana y todo ese rollo, pero hasta ahí", agregó sobre si lo conocía.

Samadhi Zendejas desmiente relación con William Levy

La actriz afirmó que su relación con el actor no había trascendido más allá de la química que proyectaron durante las grabaciones de la serie que protagonizaron el año pasado en “Vuelve a mí”, que puedes ver aquí por VIX.

“No, no (nunca pasó de la química). No me molestan los rumores. Es parte de ser una figura pública. Siempre te encuentras en una situación en la que la gente puede opinar. Pero en realidad, es Nuria y Santiago (sus personajes) quienes tienen esta extraordinaria química”, declaró en 'Al rojo vivo' el pasado 14 de abril.

Los rumores de embarazo surgieron después de que Samadhi Zendejas reapareció en Instagram tras meses de ausencia con el mensaje “bebé en camino”.

Sin embargo, más tarde ella misma aclaró que no estaba embarazada y que solo era el anuncio de sus nuevos proyectos profesionales.

“¿Un bebé? ¡Para nada! Definitivamente no estoy esperando un bebé. En cambio, estoy dando a luz a un proyecto tan emocionante que hará que criar gemelos parezca una siesta en el parque. ¡La emoción es real y la espera ha terminado!”, aclaró, aunque luego borró el mensaje.

Según Verónica Bastos, Elizabeth Gutiérrez se había dado a la tarea de investigar si Samadhi está embarazada.