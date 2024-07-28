Muertes de famosos

Se resuelve misterio sobre Sinéad O’Connor a un año de su fallecimiento: revelan causa de muerte

Pasó un año para que se haya resuelto el enigma de lo que le sucedió a la famosa cantante irlandesa Sinéad O’Connor, quien murió de manera repentina a los 56 años el 26 de julio de 2023. Por fin se conoce oficialmente la causa definitiva de su deceso.

Un año después de la muerte de la cantante Sinéad O’Connor, ganadora del GRAMMY, se ha revelado la causa oficial de su fallecimiento.

La famosa cantante murió a los 56 años el 26 de julio de 2023 en Londres. En el momento de su deceso, el sitio web del Tribunal Forense no proporcionó una causa médica específica de muerte.

Sin embargo, poco después, un portavoz de Scotland Yard confirmó que el fallecimiento no estaba siendo tratado como sospechoso y se dijo que fue por "causas naturales", sin ser más preciso y despertando especulaciones entre los fans de la artista alrededor de lo que realmente le habría sucedido.

De esto murió Sinéad O’Connor

Según el Irish Independent, citando el certificado de defunción este domingo 28 de julio, O’Connor murió de una "exacerbación de la enfermedad pulmonar obstructiva crónica (EPOC) y de asma bronquial junto con una infección leve del tracto respiratorio inferior".

El medio señala que el pasado miércoles 24 de julio, la muerte de O’Connor fue registrada formalmente por su exmarido, John Reynolds, en Lambeth, Londres.

El forense principal del sur de Londres, Julian Morris, certificó su fallecimiento después de un examen post mortem.

Pasó un año para que se diera a conocer la causa de muerte definitiva de Sinead O'Connor.
La cantante de 'Nothing Compares 2 U' tuvo tres hijos, incluido Shane, quien se quitó la vida en 2022 a los 17 años, algo que afectó seriamente a la artista en los meses siguientes, según reportes.

O'Connor se convirtió en una figura controvertida después de que rompiera una foto del papa Juan Pablo II en 'Saturday night live' en 1992.

Era considerada un tesoro nacional en Irlanda, donde había comenzado a actuar en las calles de Dublín.

