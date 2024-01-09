Revelan la causa de muerte de Sinéad O'Connor a cinco meses de su fallecimiento

Video “Si fuera por mí, ya me hubiera ido de este mundo”: el dramático testimonio de una cantante en redes

La cantautora irlandesa Sinéad O'Connor murió por "causas naturales" en julio de 2023, informó este martes 9 de enero un forense.

La Policía Metropolitana de Londres había dicho que la muerte de la cantante, de 56 años, no se consideraba sospechosa, después de que fue encontrada inconsciente en una casa en el sureste de la ciudad el 26 de julio.

PUBLICIDAD

El tribunal forense de Southwark, sin dar mayores detalles, confirmó que O'Connor falleció por "causas naturales", es decir, circunstancias en las que una enfermedad o afección no está relacionada con fuerzas externas, explicó la agencia AP.

La cantante, que comenzó su carrera actuando en las calles de Dublín, saltó a la fama mundial con su versión de la balada de Prince 'Nothing Compares 2 U', lanzada en 1990.

O'Connor habló públicamente de su enfermedad mental y fue hospitalizada después de que su hijo adolescente, Shane, se quitara la vida en 2022.

Sinéad, inconformista de toda la vida, era conocida por sus posturas políticas y culturales abiertas, así como sus feroces críticas a la Iglesia Católica Romana.

Miles de fans se alinearon en las calles de Bray, la ciudad irlandesa a la que ella consideraba su hogar, durante su procesión fúnebre en agosto. Asistió el primer ministro irlandés, Leo Varadkar, junto con Bono de U2.