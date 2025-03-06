Identifican a presuntos asesinos del rapero G$ Lil Ronnie y su hija de sólo 5 años: “Son cobardes”

Video Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”

Los presuntos asesinos del rapero texano G$ Lil Ronnie y su hija R’Mani, de solamente 5 años, han sido identificados.

El Departamento de Policía del Condado de Forest Hill, donde ocurrió el crimen, reveló que ya averiguó las identidades de los hombres que habrían matado al artista y a su retoño.

Se trata de Adonis Robinson, de 24 años y delincuente sexual registrado, y Jakobe Rusell, de 21, quienes por el momento se encuentran prófugos, reporta FOX 5.

La justicia ha emitido órdenes de captura por homicidio capital en contra de los sospechosos, que son de la ciudad de Forth Worth, en Texas.

En una declaración durante conferencia de prensa, David Hernández, jefe de la organización, aseguró: “Tienen miedo. Son cobardes. Se esconden”.

Él esclareció que actualmente desconocen el móvil del asalto. No destapó si los supuestos culpables conocían a las víctimas.

“Basándonos en la industria musical de la que él forma parte, todo se integra en la investigación. Lo que se ha publicado está siendo revisado y analizado por los Texas Rangers”, indicó.

Hernández pidió al público que les proporcionen cualquier dato del paradero Robinson y Rusell llamando al 911, pero advirtió: “Son peligrosos. Están armados”.

Así fue la agresión a G$ Lil Ronnie y su hija R’Mani

Previamente, la dependencia detalló que la mañana del lunes 3 de marzo, G$ Lil Ronnie y R’Mani se encontraban al interior de un coche, el cual estaba detenido en el estacionamiento del Slappy's Express Car Wash.

Cerca de las 10:45 a.m., un par de sujetos descendieron de un Kia blanco, se acercaron al auto del músico y dispararon. Al terminar, huyeron del lugar.

Tras recibir la alerta de lo ocurrido, oficiales arribaron al sitio y realizaron medidas para tratar de salvarles la vida al cantante y a la niña, pero ellos fueron declarados fallecidos.

La tía de la estrella, Stella Houston, dijo a la prensa que él no tendría enemigos y cuidaba de su familia: “¿Por qué lo atacarían? No molestaba a nadie. ¿Y a una bebé?”.

Mamá de R’Mani “está desconsolada”

