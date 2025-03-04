Asesinan al rapero G$ Lil Ronnie y a su hija: ella acababa de celebrar su quinto cumpleaños

Video Familia de ‘El Taiger’ reacciona a muerte del cantante tras ser víctima de un crimen “sin sentido”

El rapero G$ Lil Ronnie y su hija R’Mani, de tan sólo 5 años, fueron asesinados la mañana del lunes 3 de marzo en el suburbio de Forest Hill, en Dallas, Texas.

De acuerdo con CBS News, las muertes les fueron confirmadas, ayer mismo, por “familiares y amigos” del artista, quien tenía 30 años.

¿Qué les sucedió a G$ Lil Ronnie y a su hija?

Según USA Today, el Departamento de Policía de Forest Hill informó que dos sospechosos abrieron fuego contra G$ Lil Ronnie y la pequeña R’Mani poco antes de las 11 a.m.

El cantante y su retoño se encontraban al interior de un vehículo, el cual estaba detenido en el estacionamiento del Slappy's Express Car Wash.

Cerca de las 10:45 a.m., el dúo de hombres, que vestían jeans azules y suéteres grises, descendieron de un Kia blanco de cuatro puertas.

Ellos se acercaron al coche de Chuckie Smith, como en realidad se llama el artista, y dispararon en su contra para luego huir del área en su mismo carro, indicaron las autoridades.

Un testigo de lo ocurrido detalló en entrevista para la estación local KTVT que pudo escuchar entre 20 y 30 detonaciones.

Los presentes avisaron al 911. Aunque los oficiales que atendieron el llamado realizaron medidas para salvarles la vida a las víctimas, fueron declaradas muertas en el lugar.

La tía de la estrella, Stella Houston, dijo a la prensa que él “era un hombre de familia” y que no tendría enemigos: “¿Por qué lo atacarían? No molestaba a nadie. ¿Y a una bebé?”.

Además, ella contó que R’Mani celebró su quinto cumpleaños apenas un día antes de fallecer, el domingo 2 de marzo.

El rapero G$ Lil Ronnie y su hija R’Mani perdieron la vida tras ser atacados. Imagen G$ Lil Ronnie/Instagram

Identifican a sospechoso del asesinato de G$ Lil Ronnie y su hija

A horas de lo ocurrido, la dependencia dio a conocer que ya identificaron a una persona que podría estar involucrada en el homicidio de G$ Lil Ronnie y su niña.

“Actualmente no estamos listos para revelar el nombre del sospechoso mientras continúa la investigación”, expresaron en un comunicado, retoma WFAA.

Sin embargo, una juez emitió una orden de arresto por el delito de asesinato capital sobre el presunto culpable.

Por su parte, Slappy's Express Car Wash aseguró en un escrito que estará cerrado al menos un par de días para ayudar en la indagación.

“Estamos conmocionados, horrorizados y profundamente preocupados por los acontecimientos violentos y sin sentido que pasaron hoy”, externaron.

¿Quién era G$ Lil Ronnie?

G$ Lil Ronnie era famoso por usar su música para contar historias callejeras con gran precisión y obtuvo reconocimiento gracias a canciones como ‘Hoodfame Killumanti’, ‘Wops’ y ‘Crash Pt. 4’.